韓粉回流挺侯康　侯朱對棄保議題不表態

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲民調低迷，傳出棄保議論。中國國民黨候選人侯友宜16日上午赴國民黨“立委”候選人羅智強競選總部成立大會造勢，對於棄保柯的議題，侯與國民黨主席朱立倫受訪都不表態，而現場也有許多韓粉回流，站出來力挺侯趙配，國民黨展現團結氣勢。



“侯友宜羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，侯友宜、朱立倫、馬英九、國民黨台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、前國民黨主席吳伯雄等大咖都到齊。



以往部分力挺國民黨2020候選人韓國瑜的支持者粉絲，不願挺侯，不過隨著選戰逼近，有大量回流跡象，值得一提的是，今日造勢大會現場，主持人“韓家軍”資深媒體人王淺秋、挺韓立場鮮明的網紅“歷史哥”李易修，另外還有韓粉資深藝人熊海靈在場直播，超級韓粉“激動姐”等人也在場，力挺侯康配與羅智強。



侯友宜、朱立倫會前接受聯訪，媒體問侯康配民調緊追民進黨賴清德、蕭美琴，是否需發動棄保柯文哲？侯友宜說，侯、賴、柯都當過“直轄市長”，誰提出好政見，人民都會選擇，他們3人就比一下誰做得比較好，他一生保家衛國，不是用嘴來愛台灣，而是用性命行動愛台灣，民進黨貪贓枉法，這次8名國民黨台北市“立委”候選人都是揭弊高手，好好查辦貪腐的民進黨。



媒體追問，柯文哲又語出驚人，自稱認真態度像蔣經國？侯友宜笑說，他實在太忙，沒空看柯文哲的新聞啦！國民黨“立委”候選人游淑慧補槍說“應該去問蔣經國的孫子蔣萬安啦！”



朱立倫表示，民眾都有智慧，會全力以赴，多家民調顯示，侯康配與賴蕭配在誤差範圍，會非常小心努力爭取每張票，侯友宜幾天在南部努力有效果，會持續加油，小雞都很團結支持母雞。媒體追問，賴清德批朱立倫只是在夜間吹哨壯膽？朱立倫笑說，那就看明年1月13日結果，賴清德要搞清楚，為何民進黨與其“立委”候選人的支持度都沒國民黨高。



王鴻薇說，侯康配在台北的支持度已超越賴蕭配。李彥秀說，國民黨大團結，很多海外支持者都搶著搭班機回來投票。