蔣萬安送“書”羅智強引尷尬　改送筆記本

左起台北市長蔣萬安送“書”給“立委”候選人羅智強，一度尷尬，趕緊說是送筆記本。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜與“立委”候選人羅智強的聯合競選總部於16日造勢成立，國民黨台北市長蔣萬安也受邀出席，一到場就散發師奶殺手魅力，眾人歡呼，蔣萬安火力全開，展現國民黨台北隊長氣勢，高分貝痛批民進黨亂政，要拚國民黨8席“立委”候選人“八仙過海”，但在最後卻送上2本書要給羅智強，一度讓現場尷尬大笑，台下里長說“改說送筆記本啦！”才化解尷尬氣氛。



“侯友宜羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，侯友宜因趕場先行離開後，主持人王淺秋喊師奶殺手蔣萬安到場了，眾人驚呼不已，現場女性里長更熱情歡呼。



蔣萬安上台致詞先稱讚羅智強一番後，接著砲火全開，一改市長溫文儒雅性格，重回“立委”質詢風格，大聲怒批民進黨網軍側翼不斷攻擊抹黑國民黨，而民進黨執政的弊案，都已被攤在陽光下，從疫苗採購合約封存30年，到小吃店標到上億元新台幣標案、50萬資本額成立的公司可標上億元的雞蛋財，國民黨8名“立委”候選人若當選，都會好好揭發民進黨。



蔣萬安也打趣說，國民黨台北市副市長、前大安區“立委”林奕華也很想上台講話，但礙於副市長有兼任社團法人的董事長，不能上台，他也呼籲大家集中選票，讓國民黨侯友宜、趙少康順利當選，大家已對民進黨8年執政感到相當憤怒，民進黨繼續執政只慧無法無天，“國會”若持續過半就隻手遮天，希望大家讓國民黨過半，做大家靠山。



隨後蔣萬安送上2本書要給羅智強，台下眼尖的女里長發現，驚呼“不能送書（同輸的音）啦！”在場一度相當尷尬，眾人面面相覷，一旁其他的國民黨民代跟笑出聲來，王淺秋也趕緊圓場，與台下女里長均說“講送的是筆記本啦！”蔣萬安趕緊意會過來，說要送羅智強筆記本，這筆記本裡是他過去擔任“立委”時，所作的筆記，希望羅智強參考、擔任優質的“立委”，羅也欣然收下合影。



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹送上包子與粽子給羅智強，象徵“包中”。藍委賴士葆致詞提到，民進黨只會用奧步選舉，約談台北市41名去大陸旅遊的里長，藍委王鴻薇也批是司法介選。國民黨“立委”候選人徐巧芯喊說，過去國民黨都會被罵不團結，候選人也被罵，今年不一樣，已大團結，民進黨抹黑、抹紅的骯髒手段正一一出籠，但國民黨團結不怕，台北市八仙過海全上。