中評現場：國產C919客機維港飛行演示

國產C919客機抵達維港上空。（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月17日電（記者 段曉魯）國產飛機C919昨日上午在香港維多利亞港上空進行飛行演示，飛機約十點半從香港國際機場起飛，大概11點左右抵達維港上空，並環繞香港島兩圈，吸引大批市民在維港兩岸觀看。



國產C919客機昨日是由西至東進入維多利亞港上空，中評社記者在現場看到，現場有大批市民早早就來到尖沙咀海旁，亦有不少攝影發燒友架好相機，準備拍攝國產C919客機飛越維港的瞬間。隨著現場市民一聲“飛過來啦”，C919客機由朦朧的影子，逐漸進入市民的眼簾，飛機為白色，底部印有紅色C919的字樣，且機翼採用超臨界的設計方式。



據民航處表示，兩次的飛行高度分別為1500呎及1000呎，維港兩岸設立臨時限制飛行區，限制放飛無人機、風箏、氣球等。此外，運輸及物流局與機場管理局合辦“C919飛機香港飛行演示”攝影比賽，參加者需於本月16日至29日期間，透過機管局網上平台提交作品。



C919客機最多可容納168個座位，最長航程為5555公里，機身比同級別的波音737及A320寬闊，因為機身使用大量復合材料和新型航空合金，因而飛行更快速、省油及環保。

