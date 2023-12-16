朱立倫、羅智強一笑泯恩仇　謝國樑暖送愛心

左起國民黨主席朱立倫送上好彩頭給羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜與“立委”候選人羅智強的聯合競選總部於16日造勢成立，國民黨主席朱立倫受邀出席力挺。由於朱立倫與羅智強過去曾因桃園市長選舉提名發生激烈爭執，雙方在媒體上唇槍舌劍，朱此次發揮雙子座圓滑性格，直言過去大家都說他與羅有仇、現場的人可能覺得他來幹嘛？他要肯定羅從基隆到屏東到哪裡都能選，但希望好好當台北市大安區“立委”，全場笑翻，2人一笑泯恩仇，開心互動。



“侯友宜羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，侯友宜與國民黨台北市長蔣萬安致詞完離場後，換朱立倫上場。



朱、羅2人去年結怨，羅智強原已宣布參選桃園市長，強烈表達意願，並勤走基層，但朱立倫不允許，並直言地方基層都反彈，他不會提名羅，“我要跟你魚死網破！”羅更不滿反批朱是拿刀插他心臟，還一副優雅的樣子，何謂大氣？雙方撕破臉。



如今羅智強被提名為國民黨台北市大安區“立委”候選人，朱立倫一到場先說，侯友宜與副手趙少康當選後，一定進“立法院”進行“國情報告”，另外他知道大家會說，他與羅智強過去有嫌隙、有仇，朱立倫來是幹嘛啦？去年他希望羅可考慮去選高雄、新竹市長，結果羅都不要，非要選桃園，最終羅原來是回到大安選“立委”。



朱立倫更加碼爆料，很久以前還要安排羅智強選基隆市長，現在則是謝國樑了，羅智強從台灣頭到台灣尾都能選，他請羅別再行腳走到屏東，否則連屏東可能都要羅來選屏東縣長！台上、台下與一旁的謝國樑聞後皆大笑。



朱立倫說，羅智強就好好地在大安當“立委”，羅是最優秀的戰將，加上國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、柯志恩等戰將，可揭發民進黨弊端，而賴清德嘴巴上高喊“台獨”萬歲，實質上卻仍想賺大陸的錢，現在有貿易壁壘、台北市里長被盯上，這就是民進黨司法介選、政治介選，他希望羅的票要比這區的前“立委”林奕華還高。



朱送上蘿蔔給羅，象徵好彩頭，2人一笑泯恩仇，開心握手稱謝。謝國樑也送上愛心抱枕給羅智強，說基隆的大愛也要給羅，羅智強愛護選民，遇見不平就會講出來，現場支持者多到看不到盡頭，大家一起送侯康配進“總統府”、送羅智強進“立法院”！台下鼓掌不斷。