馬英九酸綠貪財好色　賴清德已快沒有理智

馬英九。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜與“立委”候選人羅智強的聯合競選總部於16日造勢成立，馬英九為輔選最疼愛的嫡系子弟兵，壓軸登場。馬英九致詞時酸度爆表，嘲諷民進黨執政快8年，結果是貪財好色，成了桃花朵朵開的貪污桃花黨，只會操縱“抗中保台”的老路，賴清德已快沒有理智，票投民進黨就是青年上戰場，票投國民黨才能兩岸無戰場。



“侯友宜羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，侯友宜與國民黨台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫致詞完離場後，由周周都幫羅輔選的馬英九壓軸登場。



馬英九展現幽默風格，不時與台下支持者對話互動，並提及，羅智強跟了他20年，當過“總統府”發言人、副秘書長等，羅做人誠懇認真，是表現亮眼的頭號戰將，要進“立法院”督促貪財好色的民進黨，民進黨從雞蛋、光電等案子，無所不貪，還真不容易，居然讓大家遇到這種黨，應該要被下架，民進黨發國難財，把台灣吃乾抹淨，從“中央”高官到地方官員、幕僚，都有桃花朵朵開的桃色事件，蔡英文執政腐化，蔡的論文居然要封存30年，所以上行下效。



馬英九也自豪說，他執政8年秉持九二共識，兩岸簽了23項協議、穩定交流，沒有大陸軍機、軍艦繞台，兩岸不可能打仗，且新生兒成長最多，但換成民進黨操縱“抗中保台”後，恐怕就發生票投民進黨、青年上戰場，請大家這次要票投國民黨、兩岸無戰場。



馬英九批，賴清德說服貿是馬英九的失敗政策，什麼大陸會引進5000萬人來搶台灣人工作，這種造謠真是天方夜譚，賴清德已快失去理智，而蔡英文講ECFA會讓台灣少年逃到黑龍江，笑話，台灣人去大陸工作一定是攻城掠地，很可惜已失去這麼多的機會，民進黨用政治干預來破壞經濟發展，鬼話連篇。



馬英九大嗆，民進黨頭殼壞去，因太陽花學運擋下服貿，很可惜，以致美國華爾街日報都說台灣自甘落後，而蔡英文的非核家園，還跟學者李遠哲說不當“總統”就不管了，其實政府能用到8%再生能源就不錯了，民進黨目標卻是20%，分明與聯合國氣候綱要相違背，COP28聯合國氣候變遷大會也說核能用電應該要提高3倍，這是世界趨勢，不只是國民黨主張而已，民進黨卻反核、“盲人齊瞎”。



馬英九還說，中天新聞台被勒令關閉，教授蘇宏達因批評能源政策竟要被警察訊問3小時，大家要下架民進黨，他很難過2015年到新加坡與大陸國家主席習近平見面，曾被英國經濟學人雜誌評為大陸是1980年代以來對台最大讓步，豈料幾年後民進黨執政就被評為台灣是最危險的地方，大家要一定要送侯友宜與副手趙少康進“總統府”。

