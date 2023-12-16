蔡壁如台中清水造勢　國民黨要角現身力挺

盧秀燕助陣蔡壁如。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）台中市“立委”第一選區，中國國民黨禮讓並支持台灣民眾黨蔡壁如，開展區域“立委”選舉藍白合作，蔡壁如16日晚間在清水區舉辦廟口開講造勢，除了國民黨市長盧秀燕、不分區“立委”候選人韓國瑜等人跨黨派助陣，地方重要派系台中紅派要角也現身力挺，包括台中市議長張清照、前議長張清堂都表態支持蔡壁如，台中第一選區的非綠勢力宣告完成集結。



台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）候選人蔡壁如挑戰尋求連任的民進黨“立法院副院長”蔡其昌，16日晚間直搗蔡其昌的本命區清水舉辦造勢活動，並選定台中紅派重地清水紫雲巖觀音廟前廣場，釋出地方派系相挺的訊號。雖然天氣寒冷，但仍湧入近千人相挺，場面熱烈。



由於紅派過去與蔡其昌關係密切，部分支持蔡其昌，外界先前關注紅派領袖是否出席蔡壁如造勢場合，造勢晚會晚間6點30分舉行，晚間7點紅派大老台中市議長張清照、前議長張清堂兄弟連袂現身，表態支持蔡壁如，張家兄弟並在台上牽起蔡壁如的手，喊凍蒜，強調蔡壁如是優秀的人選，大家要全力支持！



不過張清照、張清堂都是國民黨籍，他們說，“立委”支持蔡壁如，但是大選要支持國民黨侯康配。將大選與“立委”選舉劃清界線。



蔡壁如表示，今天大家齊聚一堂，代表有意翻轉現況的的非綠勢力已凝聚，這裡已聚集所有團結的力量，不分黨派，大家要共同下架民進黨，台中海線一定要翻轉，她相信今天過後，所有非綠力量將在台中第一選區集結，改變的號角吹起，大家要集中選票，“立委”換人，海線翻新！