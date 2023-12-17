歷史哥：傳郭將輔選小雞　三個關鍵可能助侯

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康在多份民調逼近民進黨賴清德、蕭美琴。時事評論員、網紅直播主“歷史哥”李易修接受中評社訪問分析，若照趙少康說的現在只有3、4%的民調誤差範圍，那鴻海創辦人郭台銘最終若回歸，將會補足，他了解到郭明年元旦起會開始輔選小雞“立委”候選人，但是否輔選侯康配，還要有3個關鍵因素。



李易修，1988年生，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修表示，綜合目前的各家民調來看，侯康配緊追賴蕭配在誤差範圍內，趙少康說差3、4%，沒到最後一刻，是無法了解到底誰會勝選，而他認為關鍵的因素有郭台銘及台灣民眾黨候選人柯文哲的支持者，其中郭台銘的加分效果較多一些，因郭粉比較純粹，是會因郭的立場而轉向，比柯粉結構來得單純，郭粉大多是偏藍，若郭最終能回歸，那至少能助侯康配提升3、4%民調。



李易修說，但是郭台銘是否回歸藍營挺侯康配，要看3個關鍵因素，第一是前“立法院長”王金平動員地方派系，這部分順利，如今都是勸回歸力挺合作；第二是國民黨主席朱立倫，因郭台銘對朱立倫的心結最大，就要看朱能用什麼樣的角色與態度，取得郭的認同。



李易修說，第三是侯康配是有機會贏的組合，郭台銘的性格就是不甘願輸，倘若侯康配勝選的機會愈大，郭台銘回鍋的誠意就愈大，而侯康配要持續衝刺，據他了解到，郭台銘明年元旦起可能會開始幫一些“立委”候選人站台，就看到最後大選倒數3至5天會不會同台助選侯康配，若侯康配與賴蕭配的民調是差在3%誤差以內，郭或許很有機會站台。

