韓國瑜挺蔡壁如遇跳電　仍擋不住支持者熱情

韓國瑜高喊蔡壁如凍蒜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）台中市“立委”第一選區，中國國民黨禮讓並支持台灣民眾黨蔡壁如，開展區域“立委”選舉藍白合作，蔡16日晚間在清水區舉辦廟口開講造勢，國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜助陣，一現身轟動全場，現場民眾黨喊出“支持韓國瑜，票投蔡壁如！”韓一登台就給蔡壁如大大擁抱，呼籲非綠集結，翻轉台中海線，不過他也強調，大選候選人他支持國民黨侯友宜。



台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）候選人蔡壁如挑戰尋求連任的民進黨“立法院副院長”蔡其昌，16日晚間直搗蔡其昌的本命區清水舉辦造勢活動，國民黨市長盧秀燕、不分區“立委”候選人韓國瑜等人跨黨派助陣，並選定台中紅派重地清水紫雲巖觀音廟前廣場，釋出地方派系相挺的訊號。韓國瑜登場掀起造勢氣氛最高潮，主辦單位宣布現場湧入3千人，擠爆廟埕廣場。



韓國瑜登台，民眾黨喊出“支持韓國瑜，票投蔡壁如！”爭取韓粉選票，韓國瑜也立即給蔡壁如大大擁抱，以行動表達力挺蔡壁如。不過，當韓國瑜準備開講時，舞台燈光、麥克風訊號忽然跳電，讓韓國瑜頓時“失聲”。現場支持者紛紛高喊，“韓國瑜太強，民進黨把電切掉了！”、“民進黨干擾啦！”引起哄堂大笑。



隨後電力恢復，現場歡聲雷動，韓國瑜先開玩笑稱，造勢到一半麥克風、舞台突然跳電，顯示出蔡壁如這次出來選真的很辛苦，大家一定要幫助蔡壁如！隨後牽起蔡璧如的手高喊凍蒜。



韓國瑜表示，他與蔡壁如是在台北農產公司任職時結識，他很感念當時蔡壁如的照顧，當時民進黨新潮流在搶北農總經理的位置，很感謝當時蔡壁如在北市府的相挺，他點滴在心頭。



韓國瑜說，台中海線需要改變，民進黨在台灣長期執政，貪污腐敗，民進黨的“立委”配合，讓台灣百姓的公帑流到私人口袋，這樣的情況一定要改變，因為民進黨已經不是30年前清廉的政黨，已經變質了，所以他呼籲台中海線的鄉親，一定要集中選票，支持蔡壁如，翻轉海線。



韓國瑜也強調，他未來進到“立法院”依定支持蔡壁如提出的兩條政見，第一是台中火車站捷運藍線連通到台中港，一定會全力協助。第二，空污整治，台中火力發電廠6年後不再燒煤炭，讓台中海線選民免去空氣汙染之苦。

