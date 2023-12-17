中評觀察：國民黨造勢大咖雲集 藍綠落差大

國民黨這次大選展現空前團結。左起朱立倫、王金平、侯友宜、趙少康。(中評社 資料照) 中評社台北12月17日電（評論員 林淑玲）台灣明年元月13日大選，選前的周末都是超級黃金周。國民黨大咖雲集，全台造勢，民進黨除了蔡英文、賴清德、蕭美琴三人，少有人氣大咖在跑，藍綠兩黨氣勢如天壤之別。



國民黨這次展現了全黨大團結，主帥侯友宜、趙少康領軍，84歲的吳伯雄、82歲的王金平、73歲的馬英九都下去衝場；黨主席朱立倫、不分區候選人韓國瑜、謝龍介等，乃至台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等縣市長、人氣戰將全部都動起來，周末期間南北馬不停蹄。主帥加上超級助選員算一算不止一、二十人，處處都看得到大咖。



更特別的是，藍軍台北市一些戰將級“立委”候選人如王鴻薇、羅智強、游淑慧、徐巧芯等都有全台知名度，也常火力支援其它縣市候選人，或參加侯康配的外縣市造勢活動。



國民黨15個執政縣市尤其發揮重大功能，侯康只要到執政縣市，造勢場都辦得得很漂亮，日前侯友宜與賴清德相隔一天到苗栗，侯的場子有一、二萬人，賴的場子衹有幾千人，落差甚大。親自操盤的苗栗縣長鍾東錦直言，他去年選縣長時趙少康幫了他很大的忙，他一定要回報。台中市長盧秀燕也很拚，除了在中部輔選，也常跨區站台。她與侯友宜、韓國瑜曾昔日在地方選舉曾被並稱“三子”，為了政治前景，她這次也卯足全力拚了。

