柯P台南造勢稱超萬人　批賴清德被謊言淹沒

左起民眾黨2024副手吳欣盈、候選人柯文哲。（照片：民眾黨提供） 中評社台南12月16日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈被認為組織戰不強，16日秀陸戰，直搗民進黨候選人賴清德的本命區台南市，號稱超過1萬名支持者到場造勢。柯文哲也狂轟賴清德在台南執政不力，並批賴“台獨”、反核、不拆違建，直言“賴清德已被謊言淹沒！”台下柯粉激動沸騰。



2024大選倒數28天，民眾黨從北到南將舉行6場大型造勢，今日首場造勢選在傳統被定義為綠營鐵票區，且是賴清德曾執政過的台南市，民眾黨稱，此次封街造勢湧入超過1萬名熱情支持者，柯文哲與吳欣盈大進場時眾人夾道歡迎，花了二十分鐘才成功進場，破除外界對於民眾黨衹有空軍、沒有陸軍的說法。



柯文哲致詞時，首先向周遭被打擾的居民道歉，並嗆民進黨在台南長期執政，更應向台南人致歉，這十數年來，台南新聞都是議長賄選、爐渣、光電等負面消息，民進黨應將“清廉勤政愛鄉土”改為“貪污懶惰新潮流”。



柯文哲也痛批，賴清德多年前為了現無黨籍的前台南市議長李全教賄選案，不進議會躲避監督，導致台南登革熱肆虐；但對於民進黨台南市議長邱莉莉的賄選案，卻是明顯的雙標。



柯文哲轟，賴清德萬里老家違建案，可見賴清德毫無誠信，明明是2003年新蓋建物，卻欺騙是老家工寮，颱風來還會被掀起屋頂博取同情，說一個謊就要用更多謊來圓，賴清德已經被謊言淹沒。



柯文哲表示，民進黨扛著“台獨”和“反核”兩大神主牌不覺醒，他每天晚上9點都會向賴清德提出質疑，請問賴清德要如何務實推動“台獨”與2025非核家園？但至今仍沒收到答覆，而賴清德曾說台灣已經是“主權獨立國家”，那就反問賴究竟何時獨立的？若是台灣已經獨立了，那賴清德過去到底在喊什麼？



柯文哲激昂表示，這次大選他一定會贏，也一定要贏，台灣不是民進黨專利，我們要把“國家”贏回來，再交還給人民，懇請現場所有支持者，拜託大家回去告訴親朋好友與家中長輩，這次大選是台灣歷史的轉捩點，是30年來最有機會翻轉藍綠惡鬥的一次，相信美好台灣會在自己手中實現。