盧秀燕力挺蔡壁如揭弊案　但大選支持侯友宜

盧秀燕牽起蔡壁如的手喊凍蒜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）台中市“立委”第一選區，中國國民黨禮讓並支持台灣民眾黨蔡壁如，開展區域“立委”選舉藍白合作，蔡壁如16日晚間在清水區舉辦廟口開講造勢，國民黨市長盧秀燕跨黨派站台，號召支持者力挺蔡壁如進入“立法院”揭發疫苗、雞蛋、綠委趙天麟陸籍小三弊案，但也強調藍白有合作也要“姊妹登山”，大選她支持國民黨侯友宜，這是台灣民主的可貴之處。



台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）候選人蔡壁如挑戰尋求連任的民進黨“立法院副院長”蔡其昌，16日晚間直搗蔡其昌的本命區清水舉辦造勢活動，國民黨市長盧秀燕、不分區“立委”候選人韓國瑜等人跨黨派助陣，並選定台中紅派重地清水紫雲巖觀音廟前廣場，釋出地方派系相挺的訊號。現場湧入3000人相挺。



盧秀燕助講，提到“立委”要到“中央”監督政府，為地方爭取預算和建設，也痛批民進黨的巴西雞蛋爭議、疫苗採購合約封存30年都不讓外界知道，還點名與大陸籍女子傳出婚外情的民進黨“立委”趙天麟，頻繁出入大陸，卻還能在“立法院國防外交委員會”當召委，看“國家機密”，這些弊案都要讓蔡壁如進入“立法院”，幫人民揭密、揭弊。



但盧秀燕隨即話鋒一轉，各人講各人的，要有揭發弊案的人，也要有辦案的人，國民黨的候選人侯友宜最會辦案，侯友宜警察出身、是神探，侯友宜說要成立特偵組，就是要辦弊案，辦政府執政有沒有清廉、有沒有出賣台灣，所以，跟蔡壁如說一聲歹勢，大選她還是支持侯友宜，要讓神探辦案，成立特偵組。



盧秀燕笑說，台灣很民主，有的地方可以合作，有的就要“姊妹登山，各自努力”，這也是台灣民主可愛的地方，不同黨的也可以做朋友，大家同時也可以良性競爭。

