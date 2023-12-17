中評關注：蔡壁如有燕子、禿子助陣　有戲

韓國瑜表態支持蔡壁如。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月17日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如16日在清水區舉辦造勢晚會，直搗對手民進黨“立法院副院長”蔡其昌的政治本命區，邀請國民黨台中市長盧秀燕、不分區候選人韓國瑜助陣，藍營燕子、禿子站台，掀晚會最高潮。此舉有兩意義，透過盧秀燕影響力盡量拉攏泛藍選票，並藉由韓國瑜與地方紅派的友好關係，爭取派系支持，後續發展值得關注。



台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨未提名，支持蔡壁如挑戰尋求連任的民進黨蔡其昌，蔡壁如選區內掛出與國民黨台中市長盧秀燕同框的競選看板，並請盧擔任競選總部主委。16日晚間在清水紫雲巖觀音廟前廣場舉行“廟口開講”晚會，除了盧秀燕出席站台，也請到韓國瑜蒞臨助陣，藍營兩大政治明星跨黨派拉抬蔡壁如，創下歷史紀錄。



民眾黨大選候選人、黨主席柯文哲後續也到場，巧妙錯開盧秀燕、韓國瑜，不過台中第一選區的藍白結盟態勢已相當明確，蔡壁如的選情發展也成為本屆選舉受到熱門關注的選區之一。



蔡壁如對上蔡其昌，後者已在台中第一選區連勝3屆，本屆將尋求4連霸，2020選舉更取得全台男性“立委”候選人得票數第一名，本來外界對蔡壁如的選情相當不看好，但隨著該區藍白合作越來越密切，兩方的差距似乎也拉近，也讓選舉氣氛變得相對熱鬧。



蔡壁如推進藍白合作的策略，先是強化與“中霸天”盧秀燕的密切性，不只在公開場合緊跟盧秀燕，並獲得盧背書，願意出任其競選主委，要透過盧秀燕在台中的影響力，盡量拉攏泛藍選票。盧秀燕2022年角逐市長連任，當時就是對上蔡其昌，最終盧以79萬9107票、得票率59.35%，高票勝選，甚至連蔡其昌的本命區清水也被翻盤，創下紀錄。蔡壁如請到曾打敗蔡其昌的盧秀燕督軍選戰，必然造成對手陣營龐大壓力。



蔡壁如16日選定清水區造勢，直搗蔡其昌本命區的意味濃厚，此外，選擇紫雲巖為造勢場地，也希望加深與台中紅派的連結。紫雲巖是紅派的重地，廟方幹部由台中紅派掌握，主委吳勝隆就是紅派要角，其他紅派政治人物也多是國民黨籍，包括“立委”江啟臣、台中市議長張清照、前台中市議長張清堂、前台中縣議長林敏霖、前台中縣長廖了以等。



不過，紅派也有不少人基於利益結構，與蔡其昌關係密切，甚至支持蔡其昌。因此蔡壁如請到與紅派友好的韓國瑜現身站台，可望爭取到紅派轉向支持。韓國瑜2020參選大選時，受到地方派系相挺，當中包括台中紅派大老台中市議長張清照、前台中市議長張清堂等人都表態支持，如今韓國瑜登高一呼力薦蔡壁如，相關效應不容小覷，也讓台中第一選區的戰況格外有戲。