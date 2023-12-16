中國學者：金磚機制是真正面向未來的框架

中評社北京12月16日電／據新華社報導，蘇州大學講座教授、全球化智庫副主任高志凱日前在卡塔爾舉行的多哈論壇上指出，金磚機制是真正面向未來的框架，代表著未來發展機遇。



高志凱在多哈論壇《金磚國家在多極國際秩序中不斷上升的影響力》主題研討會上說，我們生活在一個多極化世界，多極化是一個事實，一個大趨勢，並非夢想，或是戰略計劃。在這樣的背景下，“我認為金磚國家機制真正展示了生命力和可持續性”。



高志凱認為，金磚機制是一個平等、協商和共識的框架，而非地緣政治框架。它致力於合作，為和平穩定做出貢獻，努力讓所有成員國擺脫貧困，推動進步。



在高志凱看來，“金磚機制很有生命力”。金磚機制成員國來自不同大陸，有不同的政治制度，不同的意識形態，不同的信仰，但這不是問題，金磚機制是團結的框架，可以克服多樣性或者分歧，以實現共同目標。金磚機制不是在地緣政治框架內考慮問題，不是為了與任何人對抗或衝突，而是要促進經濟發展，克服經濟逆境。



關於七國集團與金磚機制的關係，高志凱說，不管有沒有七國集團，金磚機制都會存在，因為金磚機制成員國想要獨立平等，希望與七國集團一樣在國際舞台上發聲。每次七國集團試圖對世界其他國家發號施令，實際上促使金磚成員國站出來，在國際舞台上發聲。對想要加入金磚機制的國家來說，這個機制是一個平等的平台。



“金磚機制是一個真正面向未來的框架，代表著未來的發展機遇。我希望七國集團能接受這樣的事實：金磚機制已經存在，金磚機制正在發展壯大，其影響力也會越來越大。”高志凱說。



多哈論壇一般每年舉辦一屆，主要聚焦地區和國際形勢、全球挑戰等議題。日前閉幕的本屆論壇圍繞巴以衝突、地緣政治、能源安全、可持續發展、數字經濟等議題展開了討論。