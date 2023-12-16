歐盟峰會聚焦衝突　成員分歧難達一致

中評社北京12月16日電／據新華社報導，為期兩天的歐盟峰會於15日在比利時首都布魯塞爾結束。峰會主要聚焦歐盟擴員、俄烏衝突和巴以衝突，最重要的“成果”是決定啟動烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判。



分析人士指出，這一決定“極具象徵性”，但並不意味著烏克蘭入盟將一路平坦。與此同時，歐盟成員國在對烏援助和巴以衝突問題上仍難達成一致立場，這將使烏克蘭在衝突中獲勝的前景更加黯淡，也將繼續撕裂歐盟的內部團結、損耗其國際影響力。



烏入盟談判開啟但非坦途



14日晚間，歐洲理事會主席米歇爾宣布，歐洲理事會決定啟動烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判。此前，歐盟27個成員國領導人一直難以就烏克蘭入盟議題達成一致，原因是匈牙利認為啟動烏克蘭入盟談判為時過早，對此堅決反對。但在14日“激烈討論”後的表決中，匈牙利總理歐爾班離開房間缺席投票，從而讓這一決定得以通過。



烏克蘭和摩爾多瓦分別於2022年2月和3月遞交加入歐盟的申請。當年6月，兩國成為歐盟候選國。今年11月，在烏摩兩國尚未完全達到一系列歐盟改革建議要求的情況下，歐盟委員會就為它們“開綠燈”，向歐盟理事會建議啟動兩國入盟談判。這一做法引發部分歐盟成員國不滿。



歐盟14日做出啟動烏克蘭入盟談判的決定後，歐爾班對本國媒體表示，匈牙利不想參與這個“錯誤的決定”，這是他在其他26國領導人做出該決定時離開房間的原因。他堅持認為，“這是一個完全不合邏輯、不合理和不正確的決定”。



烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發文，對歐洲理事會決定啟動烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判表示感謝。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫則表示，這是“一項政治化決定”，可能會破壞歐盟的穩定。