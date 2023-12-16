第五十七屆工展會在港舉辦

中評社北京12月16日電／據新華社報導，由香港中華廠商聯合會主辦的第五十七屆工展會，16日在香港維多利亞公園拉開帷幕，為期24天。



本屆展會約400家參展商參加，超過900個戶外攤位，共分為10大主題展區，產品涵蓋食品飲料、生活家居用品、電子產品等。本屆展會恢復熟食區，約30個攤位售賣蛋撻、牛肉粒等食品，市民可以在購物的同時品嘗現場製作的美食。



香港特區行政長官李家超出席工展會開幕儀式，參觀不同攤檔和品嘗特色小食，併購買多件產品送給家人，總共消費超過3400港元。李家超說，工展會氣氛很好，繼廟街“夜繽紛”後，工展會是“添繽紛”，每樣展品都很有吸引力。希望開心氣氛可以一直延續，市民在港消費樂融融。



香港中華廠商聯合會會長史立德表示，香港恢復活力，全港開展不同的節慶活動及嘉年華，今年的節慶氣氛更勝往年。本屆工展會許多本地知名品牌再度回歸參展，工展會也恢復至疫情前盛況。市民可以在港盡情食、買、玩，相信本屆工展會將延續歷年佳績，為市民和旅客帶來豐富體驗。



維多利亞公園人潮湧動，各式各樣的展區和展品吸引市民駐足。作為香港一年一度的購物嘉年華，前來逛展的市民熱情高漲。在展會現場，記者看到許多市民自帶小型購物車“掃貨”。不少參展商告訴記者，展會剛開始半個多小時，準備的試吃產品就被一掃而空。



香港市民鐘先生告訴記者，這次準備消費2000港元購買食品。“今年的工展會格外熱鬧，還會和朋友再多來幾次。”



除購物攤位外，本屆展會現場還設置了打卡點和遊戲點。許多市民在一輛“叮叮車”模型前拍照留念，車內通過一幅幅圖片展示祖國的幅員遼闊和大好河山。



據悉，為響應特區政府“香港夜繽紛”活動，工展會期間除最後一日外，每日晚7時後市民可免費入場。