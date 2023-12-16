C919翱翔維港　香港掀國產大飛機熱

中評社北京12月16日電／據新華社報導，國家自主研製的C919大型客機，16日早上飛越香港維多利亞港上空進行飛行演示，吸引大批市民前來維港兩岸觀賞。



當天上午10時50分左右，C919首度低空飛行進入維港，自西向東飛越維港上空，並環繞香港島兩圈，由以機長身份駕駛C919從上海飛抵香港的香港民航處航空安全督察李謙彥負責駕駛。



當天一大早，就有“全副武裝”的攝影愛好者抵達尖沙咀海濱長廊，尋找最佳拍攝位置。“飛機迷”陳先生說：“雖然今天香港降溫，但能有機會親眼見到國產大飛機，機會難得，所以早點來找好位置，多拍些C919融入維港景色的照片。”



“這次是我第一次看到我們國家的大飛機翱翔維港，特地帶了好幾個鏡頭來捕捉這震撼的一幕。”香港市民李先生說。



李先生身邊9歲的兒子也十分興奮：“這段時間，同學們在校園裡討論的話題都是關於C919和國家航空業的發展，所以今天很早起床，來這裡一睹它的真容。”



當日下午，參與開發C919及ARJ21兩架飛機的代表，在香港民航局總部與青少年交流，分享製造這兩架飛機的歷程。



C919和ARJ21此次訪港，在香港成功掀起了一陣“國產飛機熱”。近日，香港各大報紙和網站也對C919及ARJ21的首次訪港進行了重點報導，社會各界人士給予高度評價，認為國產大飛機的訪港之行有著重大意義。



“C919飛機以香港作為首次出訪內地以外的城巿，不僅充分體現國家對香港航空業發展和作為國際航空樞紐的重視和支持，也讓本港巿民有機會一睹國產飛機的風采，見證國家在航空科技上的成果。”香港特區行政會議召集人葉劉淑儀說。