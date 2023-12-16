中評社北京12月16日電／網評：讓人民群眾在寒冷中安心、放心



來源：人民網 作者：居東台



眼下，今冬以來最強寒潮天氣過程正在影響我國，華北、黃淮等地區普遍出現中到大雪，內蒙古東北部、黑龍江北部甚至出現－40℃以下的極寒天氣。預計至12月17日，我國大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8～12℃，對人民群眾生產生活秩序造成一定影響。當務之急，各地各部門要密切關注天氣變化，加強重要民生商品的產銷保供，全力做好突發險情應對處置，確保人民群眾安全溫暖過冬。



防患於未然，防寒取暖工作必須格外關心。組織黨員幹部、愛心志願者下沉一線，將棉衣、棉被、取暖器等防寒物品送到困難群眾家中；為特困集中供養人員更換厚棉被，安裝防寒玻璃；提高供水、回水溫度，確保供暖系統安全穩定運行；開通戶外勞動者驛站，提供熱水、手機充電、熱飯就餐等服務……連日來，不少地方主動作為、靠前發力，重點解決室內溫度不達標、過冬物資欠缺、獨居老人無人照料、燒柴燃炭安全隱患等問題，努力讓人民群眾在寒冷天氣中安心、放心、暖心。



不利天氣下，保障交通路網、電網安全通暢是重中之重。受凍雨影響，山西垣曲大面積供電中斷，電力部門緊急搶修，盡全力恢復供應；受雨雪天氣侵襲，河南高速公路一度除機場高速外全部關閉，交通部門出動多功能撒布車、平地機等除雪設備，不間斷鏟雪除冰作業，高速路段正在陸續恢復通行條件。必須深刻認識到，開展防寒抗凍工作，電力是基礎、交通是保障，務必高度重視、加強巡檢，及早及時消除隱患，把可能的影響和損失降到最低。



任何時候任何情況下，都要兜牢民生底線。一方面，“菜籃子”“米袋子”的供應事關重大。“速凍模式”下，要把保供工作做到前頭，強化貨源組織、做好主要品種交易價格監測，結合冬季市場交易實際適時投放在庫保供農副產品，確保市場供應充足、價格平穩。另一方面，極端天氣險情、災情頻發，需要緊盯重點領域，全力做好突發險情應對處置。比如，對企業特別是危化品化工企業，需做好廠區內工棚、老舊廠房、設施設備等防風加固和設施設備防寒保溫工作；對在建工地開展全方位風險隱患排查，提前做好施工現場設備設施、管道、閥門的防寒防凍，等等。