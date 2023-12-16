中評社北京12月16日電／網評：人才就是未來



來源：人民網 作者：黃津曉虎



千秋基業，人才為先。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央作出人才是實現民族振興、贏得國際競爭主動的戰略資源的重大判斷，作出全方位培養、引進、使用人才的重大部署，推動新時代人才工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。踏上新征程，我們比歷史上任何時期都更加接近實現中華民族偉大復興的宏偉目標，也比歷史上任何時期都更加渴求人才。



擁有人才，方能成就未來。深入實施新時代人才強國戰略，加快建設人才強國，必然依靠人才興國。遼寧沈陽舉辦2023大學校長論壇，搭配系列招聘會，為2萬餘名青年人才和7000多家用人單位搭建平台互相奔赴，為東北全面振興特別是人才振興進一步提供智力支持。在海南三亞，中國農科院國家南繁研究院乘著招才引智的政策“東風”，專心致志攻克我國種業的“卡脖子”難題，以種質資源創新保障國家糧食安全和農業生產，書寫著“人才就是未來”的農業篇章。



培育人才，方能引領未來。加快建設世界重要人才中心和創新高地，是推動我國實現高水平科技自立自強、建設社會主義現代化強國的戰略抉擇。要充分把握人才工作規律、切實尊重人才成長規律，以全球視野謀劃推動人才工作，培養造就大批德才兼備的高素質人才，為深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略奠定堅實的人才基石。“未來之城”雄安新區推出“雄才十六條”，大力吸引全球頂尖人才、引進培育“大國工匠”和高技能人才，為打造創新高地和創業熱土聚集新人才。



依靠人才，方能決勝未來。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命浪潮汹湧而來，應對大變局、引領新浪潮，綜合國力競爭說到底是人才競爭。在新時代新征程繼續創造新偉業，要堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施新時代人才強國戰略，建設一支宏大的高質量人才隊伍。近年來，海南為扎實推進自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設，奮力實施百萬人才進海南行動計劃。在“製造業當家”的廣東，全省已基本建成全國規模最大的技工教育體系，擁有148所技工院校，在校生65萬人。



泱泱大國，濟濟多士。中華大地正在成為各類人才大有可為、大有作為的熱土，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，正在匯聚形成強大的人才支撐。