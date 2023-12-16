中評社北京12月16日電／網評：以補短板、提能級塑造航運服務新優勢



來源：人民網 作者：尹杭



向海而興，航運是助推經濟發展的重要支柱。從發展規律看，經濟增長離不開貿易，而貿易的重要載體就是航運。因此，做大做強航運，是勢在必行的重要工作。



經濟強國必定是海洋強國、航運強國。現代航運服務業是加快建設交通強國、海洋強國的重要組成部分。不久前，交通運輸部等多部門聯合印發《關於加快推進現代航運服務業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），確定主題、主線，以航運交易、信息咨詢、航運金融保險、海事仲裁、航運人才、技術服務等為重點，提出8項具體任務，明確“到2035年，形成功能完善、服務優質、開放融合、智慧低碳的現代航運服務體系”。這為更好服務構建新發展格局，服務加快建設交通強國、海洋強國，制定了時間表與施工圖。



加快推進現代航運服務業高質量發展，首在補短板、強弱項。近年來，黨中央、國務院印發一系列加快現代航運服務業發展的政策文件，有效促進現代航運服務業功能進一步完善，服務門類、業務規模不斷拓展。目前，上海國際航運中心基本建成，天津、大連、廈門等區域性國際航運中心功能不斷完善。但與倫敦、新加坡等國際航運中心相比，我國航運金融、保險及法律服務等現代航運服務業起步晚，服務能級有待進一步提升。以政策創新、科技創新為驅動，加快補齊短板，推動相關要素集聚發展，才能更好塑造我國航運服務新優勢。



現代航運服務業的高質量發展，重在“服務”二字。換言之，倘若相關行業的服務品質不佳、水平不足，必然會制約行業的整體發展。比如，針對航運融資服務水平有待提高、航運衍生品發展滯後的問題，《指導意見》提出優化船舶融資租賃營商環境、發展多種航運融資方式等措施；又如，針對我國海事仲裁服務有待提升的問題，《指導意見》提出發展中國特色的海事法律制度體系、探索開展符合中國國情的臨時仲裁等措施。由此可見，面向不同層面、不同領域的服務類型，必須精準施策、瞄准靶心，做到優服務、聚要素，不斷拓展服務內容，以高水平服務護航高水平發展。