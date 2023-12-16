中評社北京12月16日電／網評：深刻把握法治自信的精髓要義



來源：光明日報 作者：張文縣



【深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想】



習近平總書記在中共中央政治局第十次集體學習時提出了一個富有歷史深意和時代內涵的新概念“法治自信”，並就堅定法治自信作出了深刻闡述。在新時代中國法治話語體系中，法治自信是對包括法治的歷史、道路、理論、制度、文化等在內的不同維度的自信的凝聚。我們要從歷史和現實相貫通、國際和國內相關聯、理論和實踐相結合上深刻把握法治自信的精髓要義，深刻領悟和自覺踐行堅定法治自信的政治要求。



法治自信從何而來



法治自信不是盲目的憑空想象，更不是空洞的形而上學，它從深厚的實踐土壤中成長出來、從深邃的歷史時空中伸展出來、從深沉的文化敘事中表達出來、從深刻的時代變革中覺醒出來，有充分的基礎和充足的支撐。



黨對法治建設的全面領導是我們堅定法治自信的政治基礎。黨的領導是中國特色社會主義法治之魂。堅持中國特色社會主義法治道路，建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家，最根本的是堅持中國共產黨的領導。第一，黨的領導是社會主義法治的“定盤星”。我國法治建設史上的每一個關鍵抉擇，都離不開黨的領導。依法治國、依法執政是我們黨提出來的，把依法治國上升為黨領導人民治理國家的基本方略、把依法執政確立為黨治國理政的基本方式，也是我們黨提出來的。新時代我們黨進一步把堅持全面依法治國作為堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，把基本建成法治國家、法治政府、法治社會作為基本實現社會主義現代化的一項重要目標。第二，黨的領導是社會主義法治的“主心骨”。衹有在黨的領導下依法治國、厲行法治，人民當家作主才能充分實現，國家和社會生活法治化才能有序推進。黨對法治建設的領導是全面的，黨堅持統籌全面依法治國各領域工作，既領導立法、保證執法、支持司法，又帶頭守法、依法執政，自覺在憲法法律範圍內活動。新中國成立以來，特別是新時代以來，我國法治建設取得的輝煌成就，歸結起來就是始終堅持黨對法治建設的全面領導、矢志不渝推進法治建設。第三，黨的領導是社會主義法治的“內驅力”。有黨長期領導、全面領導、堅強領導，科學執政、民主執政、依法執政，我國法治建設必然行穩致遠，我國法治現代化的能量必然不斷釋放，人民對法治的信念信心必然不斷增強。