中評社北京12月16日電／網評：“四下基層”的哲學意蘊和文化底色



來源：光明日報 作者：李瑞德 潘玉騰



“宣傳黨的路線、方針、政策下基層，調查研究下基層，信訪接待下基層，現場辦公下基層”，這是習近平同志在福建工作期間探索形成、大力倡導並身體力行的工作方法和工作制度。“四下基層”既蘊含著深厚的馬克思主義哲學意蘊，又彰顯出中華文化和中國精神的鮮明底色。35年來，這一工作方法和工作制度不斷被學習推廣、深化運用，展現出跨越時空、歷久彌新的實踐偉力。堅持好、運用好貫穿於“四下基層”中的立場觀點方法，對於走好新時代群眾路線具有重要意義。



“四下基層”蘊含深厚的哲學意蘊



“四下基層”堅持馬克思主義立場觀點方法，蘊含著深厚的馬克思主義哲學意蘊。



堅定的人民立場。唯物史觀認為，人民群眾是歷史的真正創造者和社會發展的決定性力量。我們黨的事業是為人民謀幸福的事業，也是必須緊緊依靠廣大人民群眾才能完成的事業。“四下基層”堅持“在人民群眾中，我們到底是滄海一粟”的觀點，反對那種“習慣於居高臨下發號施令”的官僚主義作風，強調只要與群眾赤誠相見、結友交心，“我們的工作就會越做越好，我們的事業就會興旺發達”。“四下基層”秉持人民至上的價值立場，強調緊緊依靠人民群眾的工作理念，體現出鮮明的人民性。



鮮明的實踐取向。在人的認識活動中，實踐具有決定性作用。實踐的觀點“是辯證唯物論的認識論之第一的和基本的觀點”。領導的水平來自對客觀規律的認識和掌握，這種規律“蘊藏在廣大群眾的實踐中”，衹有“眼睛向下”才能獲得真知。在福建寧德工作期間，習近平同志大力倡導“行動至上”，經常撲下身子、沉到一線，深入基層和邊遠地區接訪群眾、現場辦公，協調解決涉及當地發展和人民群眾急難愁盼問題，在實踐中逐漸探索形成“四下基層”的工作方法和工作制度。這一工作方法和工作制度既來自實踐又指導實踐，既接受實踐檢驗又隨著實踐不斷發展完善，是實踐與認識辯證運動規律的生動寫照。