中評社北京12月16日電／網評：深入理解習近平文化思想的理論主題



來源：光明日報 作者：胡大平



文化關乎國本、國運，文化興則國運興，文化強則民族強。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把文化建設擺在治國理政突出位置，圍繞新時代文化建設提出一系列新思想新觀點新論斷，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，形成了習近平文化思想。習近平文化思想是新時代黨領導社會主義文化建設實踐的理論總結，也是基於新時代實踐對中國共產黨百年文化建設經驗的理論升華，是運用馬克思主義對中華文明發展規律、中國特色社會主義文化建設規律和人類文明新形態發展規律的科學認識，標誌著我們黨對中國特色社會主義文化建設規律的認識達到了新高度，表明我們黨的歷史自信、文化自信達到了新高度。習近平文化思想具有強烈的問題導向和實踐創新特徵，不僅是關於中華民族現代文明發展方向的深邃思考，也是在世界歷史背景下對人類文化與文明發展問題的當代思考，具有鮮明的理論主題。堅定文化自信、增強歷史主動，夯實強國建設、民族復興的精神根基，構成貫穿習近平文化思想各個組成部分的鮮明理論主題。學習領會習近平文化思想，首要任務就是深入理解這一思想的理論主題，不斷增強勇擔新的文化使命的意識，著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，加快建設中華民族現代文明。



1.堅定文化自信、增強歷史主動



系統深入地回顧習近平文化思想的形成與發展過程，不難發現，從中華文明歷史發展規律角度闡明中華優秀傳統文化的當代意義，增強中國特色社會主義文化自信，始終是中心問題。衹有從中華文明的深遠歷史縱深出發，才能把握歷史發展大勢、增強歷史主動，以堅定的文化自信夯實道路自信的根基。