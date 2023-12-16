中評社北京12月16日電／網評：夯實城市治理現代化的法治基礎



來源：中國網 作者：李洪雷



“要強化依法治理，善於運用法治思維和法治方式解決城市治理頑症難題，努力形成城市綜合管理法治化新格局。”



——習近平總書記在參加十二屆全國人大五次會議上海代表團審議時的重要講話



提升城市治理現代化水平，是深入推進以人為核心的新型城鎮化的內在要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容。習近平總書記強調：“要強化依法治理，善於運用法治思維和法治方式解決城市治理頑症難題，努力形成城市綜合管理法治化新格局。”法治是國家治理體系和治理能力的重要依托，城市治理法治化為推進城市治理現代化提供保障。我們要利用法治的權威性、穩定性、程序性等優勢，充分發揮法治對城市治理的引領、規範、保障作用，運用法律制度有效統籌社會力量、平衡社會利益、調節社會關係、規範社會行為、化解社會矛盾，不斷增強城市治理的系統性、規範性、協調性，讓城市在深刻變革中既生機勃勃又井然有序。



堅持以人民為中心，推動法治建設與人民城市建設同頻共振。人民立場是我們黨的根本政治立場。以習近平同志為核心的黨中央堅持以人民為中心的發展思想，把人民群眾對美好生活的向往作為奮鬥目標，提出“全面依法治國最廣泛、最深厚的基礎是人民，必須堅持為了人民、依靠人民”。提高城市治理法治化水平，要推動法治建設與人民城市建設同頻共振，把體現人民利益、反映人民願望、維護人民權益、增進人民福祉落實到依法解決城市治理頑症難題的具體實踐中。比如，完善群眾參與城市治理的法律制度，進一步提高全過程人民民主基層實踐的制度化、規範化、程序化水平，把全過程人民民主融入城市治理現代化，構建人人參與、人人負責、人人奉獻、人人共享的城市治理共同體，以制度化、法治化的方式實現政府治理與基層群眾自治有效銜接、良性互動。