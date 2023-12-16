中評社北京12月16日電／網評：讓更多的國家和人民讀懂中國



來源：光明日報 作者：董川



當今世界變亂交織，百年變局加速演進，如何解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑒，是我們共同面臨的時代課題。近日，國家主席習近平向2023年“讀懂中國”國際會議（廣州）致賀信指出：“今天，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，推動構建人類命運共同體，中國的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫在一起。”作為世界上最大的發展中國家和第二大經濟體，越來越多的國家和人民希望瞭解中國政治、經濟、文化、發展道路和外交政策，希望讀懂中國。習近平主席的賀信為我們增進世界對中國的理解指明了前進方向，提供了重要指引。



讀懂堅持高水平對外開放的中國。對外開放是中國的基本國策，任何時候都不能動搖。經過40多年持續推進改革開放，中國創造了全世界為之驚嘆的經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，經濟社會發展實現了歷史性跨越，困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性解決，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。中國堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。



今年是共建“一帶一路”倡議10周年。十年來，中國推動“一帶一路”合作從無到有，取得了豐碩成果。“一帶一路”合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件，舉辦3屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，成立了20多個專業領域多邊合作平台。通過共建“一帶一路”，中國對外開放的大門越開越大，中國已經是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列。過去10年，中國對世界經濟增長的年平均貢獻率超過30%。



進博會、廣交會、鏈博會，中國向世界傳遞了推進高水平開放的明確信號。隨著中國現代化產業體系建設的推進，中國將為世界提供更多更好的中國製造和中國創造，為世界提供更大規模的中國市場和中國需求。中國始終堅定支持和幫助廣大發展中國家加快發展，實現工業化、現代化，為縮小南北差距、實現共同發展提供中國方案和中國力量。實踐充分證明，中國堅持擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福了世界。