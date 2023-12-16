中評社北京12月16日電／網評：傳承弘揚“四下基層”的優良傳統



來源：光明日報 作者：王蔚



近日，習近平總書記在反映福建寧德堅持踐行“四下基層”促發展見實效的有關材料上作出重要批示。中央主題教育領導小組辦公室要求把學習推廣“四下基層”作為第二批主題教育重要抓手，切實把主題教育抓出高質量好效果。



“四下基層”即宣傳黨的路線、方針、政策下基層，調查研究下基層，信訪接待下基層，現場辦公下基層，這是習近平同志在福建寧德工作時大力倡導並躬身力行形成的工作方法和工作制度，是踐行黨的群眾路線的重大創舉。根深葉茂，本固邦寧。基層是黨的執政之基、力量之源。“四下基層”要求黨員幹部走“下”去，著力點在“基層”，出發點和落腳點是為民解難、為民造福。走下去的是基層，抵達的是民心，夯實的是執政根基。“四下基層”彰顯的根本立場、精神內涵和價值追求，具有超越時空的意義。



永葆深厚的人民情懷，貫徹好“黨的路線、方針、政策下基層”。為什麼人的問題，是檢驗一個政黨性質的“試金石”。堅持人民至上，是中國共產黨的根本政治立場。我們牢牢把握人民群眾對美好生活的向往，堅持把“以人民為中心”的發展思想貫穿於黨治國理政的全過程。黨中央各項治國理政決策部署的落地落實，關鍵在基層，基層是一切工作的落腳點。黨的領導要通過具體的路線、方針、政策來體現，而廣大基層黨員幹部是宣傳黨的路線、方針、政策的生力軍。“宣傳黨的路線、方針、政策下基層”，就是要求黨員幹部永葆深厚的人民情懷，“到群眾中去”開展宣傳，用群眾喜聞樂見的形式，讓黨的理論和決策“飛入尋常百姓家”，著力教育、引導、組織、動員群眾，讓群眾掌握黨的正確主張，並轉化為自覺行動。



堅持實事求是的工作作風，實施好“調查研究下基層”。調查研究是謀事之基、成事之道。在調查研究的基礎上解決突出矛盾和問題，是我們黨一以貫之的優良傳統，是謀劃工作、科學決策的重要依據。黨的十八大以來，習近平總書記走遍了大江南北，聽民聲、察民情、問民意，解民憂、暖民心、惠民生。在全黨大興調查研究，以深化調查研究推動解決發展難題，體現的是實事求是的工作作風和求真務實的工作態度。黨員幹部應當到困難較多、情況複雜、矛盾尖銳的地方去調查研究，真正把功夫下在察實情、出實招、辦實事、求實效上。要開展深入研究，摸清真實情況，找准問題症結，提出應對之策。