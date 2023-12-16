中評社北京12月16日電／網評：牢牢守住耕地這個命根子



來源：光明日報 作者：孫賀



近日出版的《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《切實加強耕地保護 抓好鹽碱地綜合改造利用》。文章強調，“糧食安全是‘國之大者’，耕地是糧食生產的命根子。”“新時代新征程上，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱巨。”“耕地保護是一個系統工程，當前，要突出把握好量質並重、嚴格執法、系統推進、永續利用等重大要求。”這為我們加強耕地保護、端牢“中國飯碗”提供了重要遵循，明確了前進方向。



耕地保護是關係我國經濟和社會可持續發展的全局性戰略問題，是中華民族永續發展的根基。習近平總書記高度重視、反復強調耕地保護和利用，作出一系列重要論述，深刻闡明了加強耕地保護的重大意義、方向思路、辦法舉措等，為加強耕地保護提供了根本遵循。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央大力實施農田水利骨幹工程、高標準農田建設工程、黑土地保護工程、耕地土壤污染治理和修復工程等重大戰略舉措，劃定耕地和永久基本農田保護紅線，全面壓實各級地方黨委和政府耕地保護責任。我們守住了耕地紅線，初步遏制了耕地總量持續下滑趨勢，有力夯實了糧食安全根基。新時代新征程上，耕地保護任務依舊艱巨，容不得我們喘口氣、歇歇腳。



守住存量是底線。新世紀初，黨中央從糧食安全出發，提出耕地保有量保持18億畝的約束性指標。18億畝耕地是紅線，是戰略底線，是關係國家命脈的安全線。長期以來，受城鎮化、糧食比較收益偏低等綜合因素的影響，耕地“非農化”“非糧化”問題突出，特別是耕地占補平衡存在量不足、質不高問題，導致耕地存量減少。第三次全國國土調查顯示，2019年底全國現狀耕地19.18億畝，與2009年底的第二次全國國土調查數據相比，10年間減少了1.13億畝。當前，守住耕地存量的任務空前緊迫和艱巨。各級地方政府要壓實耕地保護責任，採取“長牙齒”的硬措施，堅持“以補定占”，健全補充耕地質量驗收制度，強化剛性約束，嚴格考核問責，不折不扣落實“兩個平衡”。加強耕地監管力度，嚴厲打擊違法違規占用耕地行為，充分調動農民保護耕地、種糧抓糧的積極性。各方通力合作，嚴防死守耕地紅線。