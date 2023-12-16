中國加快構建現代化公路體系

中評社北京12月16日電／據人民網海外版報導，公路是覆蓋範圍最廣、服務人口最多的交通基礎設施。黨的十八大以來，公路建設取得歷史性成就，為加快交通強國建設奠定了堅實基礎。



日前舉行的交通運輸部新聞發布會，重點介紹了“黨的十八大以來，加快構建現代化公路基礎設施體系”有關情況。



高速公路通車里程穩居世界第一



交通運輸部公路局副局長郭勝介紹，中國公路設施網絡不斷完善。截至2022年底，公路總里程達到535萬公里，十年增長112萬公里，其中高速公路通車里程17.7萬公里，穩居世界第一。京滬、京港澳、沈海、滬昆等國家高速公路主線分段實施擴容升級，國家高速公路六車道以上路段增加1.84萬公里。普通國道二級及以上占比、鋪裝路面占比達到80%和99%，較十年前分別提高約10%和13%，路網結構進一步優化。



重大工程建設舉世矚目。十年來，公路建設堅持服務國家戰略，實施了一批標誌性重大項目。以京雄高速、津石高速等為主骨架的雄安新區“四縱四橫”對外骨幹路網基本形成。由粵港澳三地首次合作共建的港珠澳大橋投入運營，南京五橋、蕪湖二橋、武漢青山大橋等十餘座跨越長江的通道相繼建成，中俄合作建設的黑河大橋順利建成通車，全長超2500公里的京新高速公路全線貫通，不斷打造公路重大工程新標杆。



新理念引領取得新成效。十年來，全面貫徹新發展理念，組織實施綠色公路建設，打造30餘個試點示範工程，推動公路可持續發展。以推動BIM（建築信息模型）技術應用為切入點，探索智慧轉型，制定出台系列政策文件，推動新改建智慧公路超3500公里。擴大標準化設計、工廠化生產、裝配化施工範圍，推行工業化建造，加強公路鋼結構橋梁推廣應用，提升建設效率和質量水平。