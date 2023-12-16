11月份國民經濟持續回升向好

中評社北京12月16日電／據人民網報導，“總的來看，11月份，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。”國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在15日舉行的國新辦新聞發布會上表示。



“從主要宏觀經濟指標情況來看，11月份主要生產需求指標呈現穩中有升態勢，就業物價總體穩定，創新動能繼續成長，國民經濟整體上延續了回升向好的態勢。”劉愛華表示。



生產供給穩步回升。從工業看，裝備製造業支撐增強，多數行業增速回升。11月份，規模以上工業增加值同比增長6.6%，比上月加快2個百分點。從服務業看，接觸型服務業保持恢復，現代服務業平穩增長，服務業保持較快增長。



國內需求繼續恢復。從消費看，出行類商品銷售改善，服務消費潛力繼續釋放，市場銷售增勢良好。11月份，社會消費品零售總額同比增長10.1%，比上月加快2.5個百分點。



創新引領成效繼續顯現。高技術產業發展向好。11月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長6.2%，比上月加快4.4個百分點。新能源新材料產品較快增長。11月份，新能源汽車、太陽能電池等新能源產品產量同比分別增長35.6%和44.5%。此外，消費新業態較為活躍。1—11月份，實物商品網上零售額同比增長8.3%。



數據顯示，11月份，我國貨物出口由降轉增。11月份貨物出口額同比增長1.7%，結束了連續六個月的下降態勢。進出口總額同比增長1.2%，比上個月加快0.3個百分點，外貿形勢總體改善。



劉愛華表示，今年以來，世界經濟復甦乏力，我國外貿發展能夠頂住外部壓力，外貿韌性持續顯現。總體上看，出口規模穩、份額穩的特徵沒有改變，在全球產業鏈供應鏈中的重要地位也沒有改變。