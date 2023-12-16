我國大豆產量連續兩年創新高

中評社北京12月16日電／據人民網報導，2023年中央一號文件明確提出，加力擴種大豆油料。今年以來，農業農村部會同各地區各有關部門深入推進國家大豆和油料產能提升工程，制定“擴大豆、擴油料、提單產、提品質”目標，將大豆、油料生產目標納入糧食安全黨政同責考核內容，攻堅克難擴面積，千方百計提單產。2023年大豆和油料作物面積達到3.5億畝以上，大豆產量達2084萬噸，連續2年創新高。



國家統計局農村司司長王貴榮解讀今年糧食生產情況時表示，2023年，國家出台穩定大豆生產一攬子支持政策，提高大豆生產者補貼，加大金融信貸支持，推廣大豆玉米帶狀復合種植，引導新型農業經營主體種植大豆，穩定了大豆種植規模。



數據顯示：2023年大豆種植面積達1.57億畝，同比增345.1萬畝。其中高油高產大豆面積2000多萬畝，同比增500萬畝左右。油料面積邁上2億畝台階，實現連續5年增加。



其中，油菜籽面積1.1億畝以上，增加700多萬畝，創歷史新高。帶狀復合種植穩步推進，在17個省1354個縣開展試點，參與的新型農業經營主體增加到12萬多個，共完成2016萬畝，比上年增加509萬畝。此外，花生、油葵等油料作物保持穩定發展態勢，油茶擴種474萬畝，改造463萬畝。



在產量方面，大豆產量連續2年創新高。2023年產量相比上年增加56萬噸，連續2年超2000萬噸，高油高產大豆增加較多。



其中，2016萬畝帶狀復合種植在保持玉米基本不減產的同時，大豆畝均產量84公斤，比上年增5公斤，貢獻產量160多萬噸。油料產量五連增，油菜籽、花生、油葵等油料作物總產量超過3700萬噸，比上年增近100萬噸。其中，油菜籽產量超過1500萬噸、連續7年增產。



大豆大面積單產提升效果明顯。農業農村部相關負責人介紹，2023年啟動實施糧油等主要作物大面積單產提升行動，制定印發大豆大面積單產提升三年行動工作方案，聚焦100個大豆主產縣，重點推廣耐密品種、高性能播種機，集成配套高產栽培技術，整建制推進單產提升。