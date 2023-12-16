廣西重大建設項目按下“快進鍵”

中評社北京12月16日電／據人民網報導，項目建設是推動高質量發展的強引擎和硬支撐。今年以來，廣西構建起重大項目儲備一批、開工一批、建設一批、竣工投產一批的良性循環格局。



記者近日在廣西各地採訪時發現，全區上下大抓項目、抓大項目氛圍濃厚，一處處生產現場熱火朝天，一個個重大建設項目按下“快進鍵”，今年前三季度，重大項目累計完成投資3879.8億元，占全年5000億元目標任務的77.6%。



扎根廣西 築穩高質量發展底盤



坐擁天然良港，背靠大西南，面向東南亞，輔以優越的營商環境，越來越多的大企業看好廣西的發展潛力，紛紛選擇扎根廣西。



“項目落地以來，在各級黨委政府的大力支持下，首條生產線從開工建設到順利出紙，用時僅18個月。”太陽紙業北海基地項目經理顧俊瑞介紹，其原料主要來自東南亞，基地建在北海大大降低了原料的運輸成本。



目前，太陽紙業北海基地已建成投產12條漿紙產線。今年1至10月，實現漿紙產量304萬噸，產值105億元，漿紙產量較2022年同期增長21.6%，公司紙製品產銷兩旺，呈現加快向好發展態勢。



位於廣西北海市鐵山港區的順應儲能材料製造基地，機器轟鳴聲不絕於耳。“項目全部建成達產後，預計年產值264億元、利稅70億元，可以滿足近1500人就業。”基地總經理盛玉永信心滿滿。談及北海市良好的營商環境，盛玉永由衷點贊當地的“保姆式”“一站式”全過程全方位服務。



在各方合力推動下，該項目一期將於明年4月投產，6月出產品。“鎳鈷原材料加工項目擬採用的‘硝酸加壓浸出新技術’，全流程沒有廢渣產生，尾氣符合國內環保排放標準。”盛玉永說，明年投產後將給電力汽車、綠色儲能及周邊鋼廠等企業供貨，可有效降低成本，有望解決我國鎳鈷行業面臨的問題。