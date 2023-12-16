中評社北京12月16日電／據人民網報導，位於陝西榆林的石峁遺址是規模龐大的史前遺址。石峁體現的城建傳統、禮玉傳統等，都被商周以來的後世文明所繼承。



四千多年前的紝木、已發現的神秘的石雕、古老的甕城和馬面，在這樣一個今天看來偏僻荒蕪、位於黃土高原和毛烏素沙漠的交界地帶，幾千年歲月風霜衝刷過的古遺址，卻實證了中華五千年文明史。



近10年來，探訪石峁的人往往帶著疑惑而來，帶著驚奇而去，大多意猶未盡，因為石峁還有許多未解之謎。相信石峁博物館開放和新的考古報告問世，將進一步解開人們的疑惑，讓驚奇變為驚喜。



2019年，在石峁主持工作的同時，我又負責神木市楊家城的保護建設工作。這是一座與石峁直線距離僅45公里的古城，建城時間卻比石峁晚了三千多年。



三千多年來，歷經商周、春秋戰國、秦漢、南北朝、隋唐，雖有分裂紛爭，然而一次次終歸於統一，統一始終是華夏文明的基本價值和終極追求。當時間來到兩宋，距石峁45公里的楊家城再次見證了華夏文明的堅韌與包容。



這裡是唐、宋麟州州城所在地，是楊家將的故鄉，是英雄楊業成長的地方，也是楊業父祖兄弟保家衛國的地方。根據《宋史》記載，在宋夏斷斷續續近百年的戰爭中，作為一座孤懸塞外的邊城，麟州城數次被李繼遷、李元昊等西夏首領率重兵圍攻，卻堅如磐石，一直未被攻破。麟州城挺立百年，使長安—延安—榆林神木一直向北的草原絲路，餘脈尚存。



我們今天難以知道，從楊家將保衛的麟州城，向南輸送了多少駿馬和物資。僅從兩宋期間許多精兵良將出自今陝北地區、南宋初年“中興四將”一半出自陝北就可以看出，以麟州城為盾、為矛的陝北，當年是大宋的強軍之地。