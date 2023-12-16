以賽營城——讓“賽事經濟”持續火下去

中評社北京12月16日電／據新華社報導，13日，國際排聯女排世俱杯、世界羽聯世界巡回賽總決賽兩大國際級頂尖賽事同時在“亞運之城”杭州打響。而就在幾天前，國際乒聯混合團體世界杯也才在“大運之城”成都落下帷幕。



仲冬時節，大眾對於賽事的熱情並沒有隨著寒意襲來而逐漸冷卻。在經歷了成都大運會、杭州亞運會等盛會後，“賽事經濟”在國內眾多城市興起，展現出三年新冠疫情防控轉段後中國經濟的火熱活力。以舉辦重大體育賽事為契機，提高城市關注度，助推城市產業轉型升級與經濟高質量發展，“以賽營城”正在為中國經濟高質量發展帶來新動能和更多可能。



好戲連台 杭州迎來“賽事黃金周”



“到底去看哪一個好”，這幾天，這一問題成了不少體育迷“幸福的煩惱”。



12月13日至17日，世界羽聯世界巡回賽總決賽在杭州奧體中心體育館揮拍，比賽匯聚了包括男單現世界排名第一的丹麥選手安賽龍、女單現世界排名第一的韓國選手安洗瑩以及陳雨菲、黃雅瓊、戴資穎等一眾羽壇頂尖高手。



與此同時，來自各大洲的冠亞軍女排俱樂部隊伍再加上東道主的頂級球隊，也在同一時間段在杭州集結，6支球隊將在黃龍體育中心爭奪世界頂級職業女排俱樂部賽事的桂冠。



此外，就在兩項大賽收官的同一天，36000人參與的杭州馬拉松也將在黃龍體育中心鳴槍開跑。



值得一提的是，這也是亞運會後杭州迎來的首個“賽事黃金周”。杭州市體育局局長金承龍在世界羽聯世界巡回賽總決賽新聞發布會上表示，“後亞運時代，我們每年都將在不同的亞運場館舉辦高水平的賽事。”