延慶奧林匹克園區推出系列優惠舉措

中評社北京12月16日電／據新華社報導，歡樂冰雪季如約而至，海陀戴雪迎八方來客。



記者從北京市延慶區瞭解到，18日起，延慶奧林匹克園區將推行遊客免門票入園、免費觀賽等系列優惠舉措，吸引更多大眾走進園區，近距離感受北京冬奧精神，廣泛參與冰雪運動。



坐落於小海陀山的延慶奧林匹克園區覆蓋國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心和延慶冬奧村，於2021年12月獲得國際奧委會批准，成為繼北京奧林匹克公園和北京冬季奧林匹克公園後，北京市第三個被冠以“奧林匹克”稱號的區域。



北京冬奧會、冬殘奧會結束後，延慶僅用一個多月就實現了從賽區到景區的轉化。“延慶奧林匹克園區2022年4月29日向公眾開放至今，累計接待遊客近40萬人次。”北控集團總經理朱國棟介紹，國家雪車雪橇中心的“游龍步道”是欣賞園區美景的好去處，國家高山滑雪中心“雪飛燕”也已“開板”，共有各難度等級雪道12條，造雪總面積約60萬平方米，是滑雪愛好者的樂園。



據瞭解，延慶奧林匹克園區推出的系列優惠舉措內容豐富，遊客無需購票、預約、換票即可抵達園區內部停車場，換乘免費擺渡車後，免費參觀冬奧展示中心、延慶冬奧村和國家雪車雪橇中心“雪游龍”，也可以購票乘坐纜車，打卡“小海陀”頂峰觀景台和咖啡廳。此外，入住園區內冬奧村酒店以及滑雪的遊客可免費體驗湯泉服務。



今年雪季，2023－2024賽季國際雪車聯合會雪車和鋼架雪車世界杯延慶站、第十四屆全國冬季運動會雪車和鋼架雪車比賽已在“雪游龍”舉辦，延慶區還將繼續承辦全國高山滑雪錦標賽、國際滑雪聯合會高山滑雪遠東杯、“十四冬”雪橇和高山滑雪項目比賽，屆時將為園區遊客提供免費觀賽票。



“延慶區堅持以冬奧遺產利用為核心，推動延慶奧林匹克園區高標準運營，建設國際滑雪度假旅遊勝地，構築以‘春騎行、夏露營、秋徒步、冬冰雪’為特色的四季生態旅遊體系，帶動京張體育文化旅遊帶持續升溫。”北京市延慶區委副書記、區長葉大華說。