中評社北京12月16日電／據新華社報導，“專門治療全身型重症肌無力的艾加莫德被成功納入醫保目錄，以後能幫我們省下一大筆錢。”17歲的重症肌無力患者果果看到新公布的國家醫保藥品目錄後流下了眼淚。



果果來自湖南省長沙市，因為疾病他需要定期注射免疫球蛋白或進行血漿置換。“艾加莫德單價超萬元，納入醫保後爸爸媽媽的壓力會小很多。”



中國國家醫保局日前公布的2023年國家醫保藥品目錄顯示，新增126個藥品。



國家醫保局醫藥服務管理司司長黃心宇在發布會上介紹，此次調整後，目錄內藥品總數將增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種，慢性病、罕見病、兒童用藥等領域的保障水平得到進一步提升。



“126種新藥被納入醫保，意味著為醫患開辟了治療新思路，更多患者將享受到醫保帶來的實惠，減輕他們的經濟負擔。”湘潭大學商學院產業與區域研究所所長李海海說。



據悉，此次叠加談判降價和醫保報銷因素，預計未來兩年將為患者減負超400億元人民幣。



截至2022年底，中國基本醫療保險參保人數達13.4億人，參保率穩定在95%以上。中共二十大報告提出，把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，完善人民健康促進政策。



從跨省異地就醫直接結算到全國醫保用藥範圍基本統一，從醫保談判代表的“靈魂砍價”，到“國家隊”推進藥品和醫用耗材集中帶量採購，越來越多元的醫療保障措施，旨在最大限度守護人民健康安全，體現“民生溫度”。