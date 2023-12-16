兩部門印發新版預防接種工作規範

中評社北京12月16日電／據新華社報導，疫苗接種工作事關百姓生命健康。記者從國家疾控局獲悉，為進一步強化預防接種規範化管理，國家疾控局會同國家衛生健康委近日印發《預防接種工作規範（2023年版）》。



根據國家疾控局發布的通知，此次印發的新版預防接種工作規範是貫徹落實《中華人民共和國疫苗管理法》有關要求，對《預防接種工作規範（2016年版）》進行修訂後形成的。



新版預防接種工作規範從組織機構及職責、疫苗使用管理、預防接種實施、疑似預防接種異常反應監測和處置、接種率監測等方面對我國預防接種工作提出規範化要求。



根據疫苗管理法和預防接種工作規範，當前，我國疫苗分為免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗。免疫規劃疫苗指的是居民應當按照政府的規定接種的疫苗，包括國家免疫規劃確定的疫苗，省、自治區、直轄市人民政府在執行國家免疫規劃時增加的疫苗，以及縣級以上人民政府或者其疾控主管部門組織的應急接種或者群體性預防接種所使用的疫苗。非免疫規劃疫苗指的是由居民自願接種的免疫規劃疫苗以外的其他疫苗。



規範明確，疾控機構、接種單位應建立疫苗定期檢查制度。疾控機構、接種單位應每月對本單位疫苗進行檢查並記錄，內容包括疫苗的數量、來源、包裝、儲存溫度和有效期等。疾控機構、接種單位應如實記錄處置情況，記錄內容包括疫苗名稱、數量、疫苗上市許可持有人、批號、處置方式等，處置記錄應保存至疫苗有效期滿後不少於5年備查。



