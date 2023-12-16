新管理辦法為失能參保群眾保障權益

中評社北京12月16日電／據新華社報導，根據國家醫保局、財政部15日公布的《長期護理保險失能等級評估管理辦法（試行）》，參保群眾今後有望更加公平享受待遇和基金支付。



作為長期護理保險制度機制的重要組成部分，長期護理保險失能等級評估是管理運行的關鍵環節，評估結論是待遇享受和基金支付的重要依據。明確評估管理工作統一要求，有助於更好保障參保人合法權益。



據瞭解，管理辦法主要對評估機構、評估人員、評估標準、評估流程等作出規定。明確對開展評估的機構實行定點管理，採取簽訂評估服務協議方式，明確醫保經辦機構和定點評估機構的責任、權利和義務，鼓勵支持發展獨立的評估機構。在實施評估的人員要求方面，明確評估人員包括評估員和評估專家，規定了兩類評估人員的職責和應具備的基本條件，提出建立評估人員庫、健全規範化培訓機制等管理措施要求。



此外，管理辦法對評估使用的標準作出統一規定。明確國家制定全國統一的失能等級評估標準，統籌地區醫療保障部門統一執行。探索建立評估結果跨部門互認機制。在評估遵照的流程方面，確定評估申請、受理審核、現場評估、提出結論、公示與送達等5個環節，對每個環節實施作出規範性要求。對評估終止情形、評估結論有效期、評估時限要求等作出規定。



國家醫保局有關負責人表示希望通過促進評估工作規範化、科學化，推動相關領域協同發展。下一步，國家醫保局將會同有關部門跟進管理辦法試行情況，總結經驗做法，健全全國統一的長期護理保險失能等級評估標準體系和管理辦法，為建立長期護理保險制度打好基礎。



據悉，截至目前，全國49個長期護理保險制度試點城市參保人數約1.7億人，通過失能等級評估、享受待遇人數累計超200萬人。



