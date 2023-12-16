國家衛生健康委介紹鞏固拓展健康扶貧成果

中評社北京12月16日電／據新華社報導，鞏固拓展脫貧攻堅成果，疾病這只“攔路虎”該怎樣關進籠子？



近三年來，各地不斷優化疾病分類救治措施，健全因病返貧致貧動態監測和精準幫扶機制，優化鄉村衛生醫療服務覆蓋。國家衛生健康委12月15日舉行新聞發布會，介紹相關工作舉措和成果。



防止規模性因病致貧返貧



根據全國防止因病返貧動態監測系統數據，2021年以來，累計重點監測脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶和突發嚴重困難戶“三類戶”中存在因病致貧返貧風險的近108萬戶，占全部重點監測戶的48.13%。



“截至目前，重點監測戶醫療幫扶措施均落實到位。”國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳介紹，脫貧攻堅勝利後，國家衛生健康委會同國家醫保局、國家鄉村振興局就防止因病返貧動態監測和幫扶工作作出部署，指導各地摸排“三類戶”的患病情況、治療進展和費用保障情況。



這兩年，河北省通過基層摸排，提取全省大病救治台賬中30種大病患者超過75.3萬人，累計向鄉村振興部門推送高風險人員1.9萬例，有效防止了因病致貧返貧問題。



河北省衛生健康委一級巡視員江建明介紹，河北省從2019年開始探索建立脫貧防貧長效機制，在保持主要幫扶政策穩定的基礎上，將監測範圍覆蓋到所有農村人口，最大限度織牢防止因病致貧返貧的網底。



任西岳表示，防止規模性因病致貧返貧是必須扛起的政治責任，是底線，也是剛性任務。