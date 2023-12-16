香港舉行全新展覽帶領市民展開科幻旅程

中評社北京12月16日電／據人民網報導，全新專題展覽“科幻旅航”開幕典禮14日在香港科學館舉行。該展覽是由香港特區政府康樂及文化事務署主辦、倫敦科學博物館策劃的巡展，將帶領參觀者穿梭不同的科幻主題，香港是其海外巡展的首站。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席開幕典禮並致辭表示，科幻小說可以培養好奇心、激發想象力，鼓勵年輕一代突破知識和理解的界限。日益流行的科幻主題作品能激發年輕人對“科學、科技、工程、藝術及數學”的興趣，從而為國家策略發展和香港創新科技發展作出貢獻。



楊潤雄表示，是次展覽將揭開重要科學發明和膾炙人口的科幻作品之間的微妙關係，展品將科學、藝術、電影和文學交織，不但吸引科學迷，電影、藝術和文學愛好者也不容錯過。



據介紹，展覽由6個沉浸式展區組成，包括“穿梭機與貨艙”“探索艙”“生物研究室”“星際任務”“偵察艙”“瞭望艙”。各展區分別通過多件與科幻電影、文學和藝術作品相關的展品，分別探討科幻作品中不同的主題，包括太空探索、機械人和未來居所。參觀者將如置身於互動科幻故事中，從經典的太空航行開始，穿梭不同的科幻主題，並通過展覽反思先進科技對社會的影響，以及思考當下和未來的機遇和挑戰。



除了倫敦科學博物館的藏品外，香港科學館也為展覽加入不少互動元素，包括由本地藝術家創作的壁畫，以動畫展示科幻與科技進步的交集。香港科學館還將推出一系列配合展覽的精彩活動，包括與香港公共圖書館合作於展覽內介紹多本精選科幻小說等。



本次展覽展期由本月15日至2024年5月29日。



