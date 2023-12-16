香港全速建設國際創新科技中心

中評社北京12月16日電／據人民網報導，近年來，香港以其迅速興起的創新科技產業和愈發濃厚的創科氛圍成為全球創新科技的矚目之地。在《2023年全球初創生態系統報告》中，香港在新興初創生態系統排名中位居全球第二、亞洲第一。在這個充滿活力的創新科技生態中，香港科學園扮演著重要角色。



香港科學園坐落於新界大埔區，毗鄰白石角海濱長廊，占地0.2平方千米。圍水而造的園區為超過1500家科技公司提供科研輔助，為初創企業提供孵化支持，為科技企業提供研發平台。



提供全方位服務和資源，吸引創科企業和人才



香港科學園成立於2002年，今年迎來21周年。目前，園區擁有約2萬名工作人員，其中包括1.3萬名研發人員。“我們要求進入科學園的公司，必須將至少50%的人力投入研發。”香港科技園公司行政總裁黃克強告訴人民網。這個要求確保了科學園的企業在科技創新方面具有高度的專業性和競爭力。



據黃克強介紹，在1500家公司中，大約有七八百家是初創企業。香港科學園鼓勵和支持年輕創業者將概念轉化為實體，將科研成果商品化。香港科學園為企業提供多項服務和資源，包括孵化、培育、招聘和投資等。科學園設有共享實驗室，為初創企業提供半導體、生物科技、數據和機器人等領域的共享設施，使得初創企業更容易開展研發工作。此外，科學園還積極推動企業尋找國際業務機會，幫助初創企業打破地域限制，走向世界。



香港科學園還成立了創投基金，目前基金規模已達10億港元。這個基金的目標是幫助科學園內的創科企業尋找投資者，加速它們的發展。



香港特區行政長官2023年施政報告指出，籌備設立第三個InnoHK平台，即創新香港研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展。黃克強介紹，InnoHK是香港特區政府投放100億港元的創科旗艦項目，資金分給29家香港科研機構。目前，香港科學園內有兩個相關研發平台，分別聚焦於醫療科技和人工智能。這些平台通過與國際科研機構的合作，成功匯聚全球各地頂尖科研人才，推動了相關領域的深度發展。對於第三個平台，黃克強寄予厚望，認為半導體、新能源和材料是香港的強項，也是未來科技發展的重要方向。