澳門：體育之城　活力之都

中評社北京12月16日電／據人民網報導，體育盛事，活力澳門。澳門特區政府《2024年財政年度施政報告》明確提出，致力建設“演藝之都”“體育之城”，舉辦藝文體育品牌盛事，持續推出更多高水平的大型體育活動，打造具有澳門特色的體育品牌賽事，推動體育、文化、旅遊等產業聯動發展。



濠江之畔，體育事業正蓬勃發展。



體育盛事接連不斷



澳門格蘭披治大賽車、澳門國際馬拉松、WTT澳門冠軍賽、澳門國際龍舟賽……一系列特色體育賽事已成為澳門的閃亮名片。



澳門特區政府體育局局長潘永權表示，多年來，澳門持續舉辦並引入不同類型的體育盛事活動，打造了一批品牌賽事，其中，澳門國際馬拉松已連續成功舉辦42年，澳門格蘭披治大賽車更是每年11月如約而至，70年來從未停辦過。



馬達轟鳴，賽車競速，驚險精彩，全城沸騰。作為澳門歷史最悠久的賽事之一，2023年11月11至12日及16至19日，澳門格蘭披治大賽車開啟第70屆賽事，持續演繹具澳門特色的“速度與激情”。



“今年是第三次參加格蘭披治大賽車，我接連三年選用不同的車種參賽，體驗感十足。”澳門賽車手黃正滔激動地說，“澳門格蘭披治大賽車已經是澳門一張國際名 片，相信未來也會一直舉辦下去。身為澳門人，我感到非常自豪。”



百舸爭流，龍舟競渡。每逢端午時節，澳門國際龍舟賽火熱舉行，上百支隊伍以賽會友、以節傳情，架起文化交流之橋。