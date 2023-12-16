兒童發展配對基金15周年慶祝活動

中評社香港12月16日電／據文匯網報導，兒童發展配對基金（CDMF）將踏入第十五個年頭，是一個具有特殊意義的里程碑，標誌著他們在這些年間取得的豐碩成果，為香港青少年作出的卓越貢獻。兒童發展配對基金今日舉行15周年慶祝活動。政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓並致辭表示，兒童是香港的未來和希望，特區政府一直同社會各界攜手並肩，促進兒童健康成長，增進他們的福祉。由民間自發成立的兒童發展配對基金，正是特區政府很重要的夥伴之一，期待基金能夠助通過自身的工商界夥伴網絡，更好扶持青年朋友發掘興趣、拓展潛能。



兒童發展配對基金今日在尖沙咀1881商場舉行15周年紀念慶典。陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡、兒童發展配對基金創會主席鄭慕智、兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩等擔任主禮嘉賓，與善長、義工、企業和其他機構代表等共同參與，在慶典上為下代頌歌。陳國基致辭時表示，兒童發展配對基金的付出和努力，與本屆政府扶助青年向上發展的工作相輔相成。除了全力推動落實去年年底推出的《青年發展藍圖》之外，特區政府亦繼續凝聚政、商、民三方力量，推行“共創明 『Teen』 計劃”，通過師友配對、基礎訓練和團體活動等，扶助數以千計的基層中學生擴闊眼界、力爭上游。展望未來，特區政府十分期待兒童發展配對基金能夠繼續通過其工商界夥伴網絡和資源，更好扶持青年發掘興趣、拓展潛能。



鄭慕智表示，感謝所有曾經捐款支持兒童發展配對基金的善長、企業、機構，也要感謝一直胼手胝足、努力不懈的同事，以及與我們同行的義工們。陳龔偉瑩指出，兒童發展配對基金多年來努力耕耘的成果，得到了政府和社會各界的認同和肯定，亦成功團結了工商企業、社福機構、教育團體、民間組織、善長、義工、政府官員等的鼎力支持，大家一起攜手，和諧共融為下一代謀福祉。這反映社會不乏關懷下一代的熱心人士，問題只是如何將這些力量組織起來，以達致眾志成城的效果。她強調，香港得以繼續維持繁榮，人才乃關鍵所在。兒童發展配對基金的目的就是心系香港，盡力做好支持和扶育下一代青少年的工作。



兒童發展配對基金（CDMF）的成立緣於特區政府為解決香港的跨代貧窮問題，在2009年推出兒童發展基金（CDF），當時一群關注香港青少年發展的社會人士，為支持和配合CDF的工作，同年自發成立CDME，透過集結社會資源為CDF的基層青少年籌集民間儲蓄配對金，協助他們達成“目標儲蓄”的目的，踏出脫貧第一步。終極目標是幫助他們走上脫貧之路，擁有更美好人生。多年來，受惠青少年已超過10，000人，而第一代受助的青少年更已投身社會，甚至回饋社會。



