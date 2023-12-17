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日本據報明年度防衛預算增至7.7萬億日圓
http://www.CRNTT.com   2023-12-17 09:09:30


　　中評社香港12月17日電／日本政府據報正探討將2024年度防衛預算，增至7.7萬億日圓。

　　共同社引述相關人士透露，政府已就明年度預算案防衛費，展開最終協調。日本計劃在2023至2027年度投入約43萬億日圓增強防衛能力，其中2024年度的防衛預算，將大幅多於2023年度約9000億日圓，至7.7萬億日圓，包括國產長程導彈的購置費，以及新一代戰機的開發費等。

　　香港電台援引報導，預算案預計在本周五的內閣會議上敲定。

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