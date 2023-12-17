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以總理稱繼續加沙行動 施壓對人質獲釋有必要
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2023-12-17 09:13:38
中評社香港12月17日電／以色列軍方公布在加沙誤殺三名人質的初步調查結果，指當時人質拿著掛上白布的棍，但士兵誤認他們是恐怖份子後，開槍將他們殺死，軍方承認士兵違反交戰規則。
香港電台報導，以色列總理內塔尼亞胡說，誤殺人質事件令他和國家感到悲痛，但軍事施壓對於其他人質獲釋是有必要，雖然國際社會向以色列施加壓力，但以軍會繼續在加沙的地面行動。
有報導說，以色列情報機構負責人巴尼亞，與有份斡旋的卡塔爾首相穆罕默德會面，討論新的臨時停火協議及釋放被扣押的巴勒斯坦囚犯，換取在加沙的人質獲釋。
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