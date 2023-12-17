日本前首相逝世30年追思會在日本新潟舉行

這是12月16日在日本新潟縣拍攝的田中角榮逝世30年追思會暨中日關係研討會現場。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，為紀念日本前首相田中角榮逝世30年，由中國駐新潟總領事館、中國公共外交協會、田中角榮紀念館共同主辦的田中角榮逝世30年追思會暨中日關係研討會16日在日本新潟縣舉行。



中國駐日本大使吳江浩在致辭中表示，田中角榮前首相是中國人民的老朋友，也是中國人民熟知和敬重的日本政治家。我們不會忘記，毛澤東主席、周恩來總理同田中首相等兩國老一輩領導人作出恢復中日邦交正常化的重大決斷，開啟了兩國和平友好、合作共贏的新篇章。我們對老一輩領導人最好的緬懷，就是珍惜中日關係今天的發展成就，進而努力開創新時代中日關係的美好未來。



日本外務大臣政務官高村正大在視頻致辭中表示，希望本次研討會在緬懷田中角榮的同時也再次確認日中聯合聲明所確定的原則，這對於推動和實現日中領導人達成的共識有積極意義。



中國公共外交協會副會長邱小琪在發言中表示，中日雙方應本著“以史為鑒、開辟未來”的精神，重溫邦交正常化初心，堅定發展睦鄰友好決心，將“互為合作夥伴、互不構成威脅”的政治共識體現到具體政策和實際行動中，推動中日關係健康穩定發展。



田中角榮紀念館理事長、田中角榮之女田中真紀子在會上生動講述父親1972年訪華前後的往事。新潟縣知事花角英世表示，作為田中角榮故鄉的地方知事，未來將繼續力促日中地方交流與友好。



會上，中日學者圍繞落實兩國領導人舊金山會晤重要共識、全面推進戰略互惠關係、構建契合新時代要求的中日關係展開了討論。