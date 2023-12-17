兩部門部署低溫雨雪冰凍災害防範應對工作

12月11日，濟南環衛工人清掃道路積雪。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，記者16日從應急管理部獲悉，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部組織相關部門和重點省份就低溫雨雪冰凍災害防範應對進行專題會商調度。



會商研判了華北、黃淮、東北等地低溫雨雪冰凍災害發展趨勢，調度山西、吉林、山東、河南、貴州等省份情況。根據會商，本輪低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大、雨雪相態複雜，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大。本輪雨雪天氣過程基本結束，但大範圍寒潮仍將繼續。18日起又一輪冷空氣將南下，南方還有大範圍雨雪天氣，低溫雨雪冰凍災害風險高，防災減災救災形勢複雜嚴峻。



會商要求，要高度重視當前災害防範應對，細化落實各部門、各環節、各崗位工作責任。要切實加強監測研判和預警發布，密切關注低溫雨雪冰凍天氣變化形勢，加強聯合滾動會商研判，建立健全信息共享機制；提前發布災害預警和防災避災信息，增強全社會防災避險意識和自救互救能力。



會商指出，要重點關注交通保暢和電網安全，及時開展掃雪除冰工作，保障道路暢通；加密電網運行情況監測，開展電網覆冰情況研判分析，及時採取融冰除冰有效手段。要整合優化搶險救援力量和資源，提前在重點地區、重點對象、薄弱環節預置布防力量和物資裝備，確保能夠快速有效協同處置突發險情災情，提高煤電油氣供應能力，做好能源保障和保暖保供等工作。同時，要密切關注災情動態，視情啟動救災應急預案，及時調撥救災款物，確保人民群眾安全溫暖過冬。



針對部分地區強降雪、凍雨、寒潮等天氣情況，應急管理部組織有關中央企業工程搶險力量508支3.8萬餘人，應急管理部自然災害工程應急救援中心跨省區鏟冰除雪工程救援隊伍10支500餘人，社會應急力量35支隊伍1300餘人，做好搶險救援準備。指導融雪劑生產企業做好相關產品庫存儲備。目前，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部工作組已在山西垣曲縣開展工作。