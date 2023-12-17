三部門聯合舉辦律師行業黨組織書記培訓班

8月29日，陳靖宜（左）與湖北今天律師事務所帶教律師合影。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，12月13日至16日，中央組織部、中央黨校（國家行政學院）、司法部聯合舉辦全國律師行業黨組織書記培訓班，通過視頻直播形式對全國律師行業黨組織書記開展培訓。



培訓班以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為主題，緊密結合律師行業特點，突出政治性、針對性、實效性，設置“思想課”“黨建課”“政策課”“案例課”，安排中央紀委國家監委機關、中央組織部、中央政法委、中央黨校（國家行政學院）、司法部有關負責同志和專家授課，東中西部12名優秀律師行業黨委負責人、律師事務所黨組織書記圍繞深化新時代律師行業黨的建設作案例交流，教育引導廣大律師堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於黨的建設的重要思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺遵守擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治等從業基本要求，在堅持黨的領導上始終頭腦清醒、旗幟鮮明，在勇挑時代重任上爭做先鋒，在踐行執業為民宗旨上矢志不渝，在服務中國式現代化上擔當作為，在恪守職業道德上永葆本色，努力做黨和人民滿意的好律師。



中央組織部、中央黨校（國家行政學院）、司法部有關領導出席開班式，司法部主要負責同志作開班動員。培訓班在中央黨校（國家行政學院）設主課堂，在省和部分市級黨校（行政學院）設分課堂，採取集中視頻授課和研討交流相結合的方式在全國開展。省、市級黨委組織部、黨校（行政學院）、司法廳（局）有關負責同志在分課堂參加開班式、結業式。