小笠原欣幸：台灣大選呈現膠著　柯略下滑

日本政治學者小笠原欣幸。(照:小笠原欣幸臉書) 中評社台北12月17日電／日本學者小笠原欣幸透過臉書發文分析，在“藍白合”談判破裂、3位“總統”候選人正式登記後已經過了3週，2024年“總統”選戰仍呈現賴清德領先、侯友宜緊追在後、柯文哲略有下滑的膠著態勢。



《中央社》報導，小笠原參照台灣5間機構民調數據整理出各候選人支持率，分別是匯流、美麗島、鏡新聞、ETtoday及TVBS。



他說，根據這5家機構平均數據，12月上半月支持率概況分別是民進黨“總統”候選人賴清德35.9%、國民黨“總統”候選人侯友宜30.0%、民眾黨“總統”候選人柯文哲22.2%。同樣的5間機構在11月下半月的平均支持率分別是賴清德34.5%、侯友宜30.0%、柯文哲22.2%。



小笠原從民調觀察到一項神奇巧合。侯友宜與柯文哲的平均支持率若看到小數點後第1位，在11月下半月和12月上半月完全相同。侯友宜在11月下半月是30.0%、12月上半月也是30.0%；柯文哲在11月下半月是22.2%、12月上半月也是22.2%。



他說，衹有當觀察到小數點後第2位時，才會出現細微的差異，這樣的一致性實在令人驚訝。以數據來看，侯友宜12月上半月是30.02%，11月下半月是29.96%；柯文哲則12月上半月是22.16%，11月下半月則是22.22%



小笠原說，總體而言，3位候選人支持率並無太大變化，侯友宜和柯文哲支持率基本持平，賴清德則有些許上升。因此，賴清德與排名第2的候選人間差距，從11月下半月的4.5個百分點，略微擴大到5.9個百分點。



他說，近期台灣每天都會有機構公布民調支持率，由於每天都會出現不同的數字，讓人感覺像是被那些數字牽著走。但實際上當觀察平均數據時，會發現幾乎沒什麼變化。