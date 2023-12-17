苗栗縣長鍾東錦回歸藍軍　柯文哲拜廟未陪同

柯文哲今日到今日上午到苗栗縣通霄鎮的清微山玉清聖殿參香祈福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日上午到苗栗縣通霄鎮的清微山玉清聖殿拜廟，曾關係甚佳的無黨籍苗栗縣長鍾東錦仍未現身陪同，受到關注。據廟方人員透露，鍾東錦將在10點30分到場，剛好與柯文哲、民眾黨2024副手候選人吳欣盈到場的時間錯開。



柯文哲與鍾東錦兩人上次同台是在11月17日，當時藍白合尚未破局，柯到苗栗市玉清宮廟口開講，鍾帶著女兒全程陪同，甚至還當場喊出藍白政黨票各半，力挺柯的態度明顯。但在藍白合破局後，柯文哲11月30日到苗栗縣銅鑼鄉天后宮拜廟時，鍾東錦卻缺席了。



柯文哲今日上午到苗栗縣通霄鎮出席“清微山玉清聖殿元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”包括柯文哲、吳欣盈、鐘東錦、國民黨“立委”陳超明、前“立法委員”暨中華道教聯合總會榮譽總會長林滄敏、苗栗縣議會議長李文斌、前台東縣縣長吳俊立、前“立法委員”暨中華道教聯合總會名譽總會長張碩文、林滄敏等人皆到場祝賀。柯文哲到場參拜與植樹後隨即離開，全程不發一語。



柯文哲與鍾東錦兩人的交情來自去年縣市長選舉，鍾當時因未獲中國國民黨提名參選苗栗縣長，憤而脫黨參選被開除黨籍，當時遭藍綠夾擊的鍾面臨苦戰，柯卻獨排眾議力挺鍾，還多次南下苗栗輔選，讓鍾感念在心，鍾當選後與柯也保持良好互動，柯只要到苗栗跑行程，鍾幾乎都會到場陪同。



但隨著藍白戲劇化分手並各自登記參選2024大選後，曾多次對外強調仍以藍營大兵自許的鍾東錦，對柯文哲的態度也有所轉變，兩人此後便未在公開同台過，鍾甚至還在12月5日幫“侯康配”在苗栗縣政府前廣場舉辦了一場2萬人的造勢晚會，場面浩大給足了國民黨2024候選人侯友宜面子，但也讓許多民眾黨支持者心裡很不是滋味。



柯文哲今日則是行程滿檔，除了一早到苗栗清微山玉清聖殿拜廟外，中午要趕到雲林縣北港朝天宮出席“寰宇媽祖國際文化交流協會會長交接典禮”，下午還要到桃園市舉辦造勢活動，傍晚也會在桃園市八德區興仁夜市掃街拜票，晚上還要趕到桃園市平鎮區為民眾黨桃園市第五選區“立委”候選人賴香伶輔選，一天南北奔波連趕6個行程，積極拉抬民眾黨的選情。