漢語盤點活動發布年度“十大新詞語”

第十六屆“漢語橋”世界中學生中文比賽總決賽現場（10月30日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，作為年度“漢語盤點”活動重要組成部分，12月16日，國家語言資源監測與研究中心發布2023年度“十大新詞語”，它們分別是：生成式人工智能、全球文明倡議、村超、新質生產力、全國生態日、消費提振年、特種兵式旅遊、顯眼包、百模大戰、墨子巡天。



專家介紹，2023年以來，以ChatGPT為代表的“生成式人工智能”成為全球科技熱點，它不僅影響著人類的生活和生產方式，還為各種行業的創新和發展提供了新的工具和視角；“全球文明倡議”是中國向世界提出的又一國際公共產品，展現了中國的大國責任和擔當；“村超”因其獨特的民族特色和激烈的比賽氛圍在網上廣受歡迎，成為熱門話題；“新質生產力”有別於傳統生產力，涉及領域新、技術含量高，依靠創新驅動是其中關鍵；“全國生態日”的設立促使全國各地通過多種方式開展生態文明的宣傳教育活動，共繪美麗中國畫卷；2023年確立為“消費提振年”，出台諸多引導消費的利好政策；年輕人愛上“特種兵式旅遊”，試圖用低成本和高效率換取豐富的旅遊文化體驗；“顯眼包”體現了互聯網文化的開放性和包容性，為網絡世界增添了更多活力和色彩；“百模大戰”指各類“大規模深度學習模型”在應用領域競相發展的態勢；“墨子巡天”望遠鏡正式啟用，將顯著提升我國時域天文研究能力。



據悉，這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。