多家外資金融機構看好明年中國經濟

11月28日，演講嘉賓出席“香港金融管理局—國際清算銀行高級別會議”專題討論。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據央視新聞報導，最近，多個外資金融機構陸續發布2024年中國宏觀經濟展望報告。在外資機構看來，投資將持續加碼、消費保持復甦、出口有望得到改善，多個積極信號陸續釋放，2024年中國宏觀經濟有望進一步復甦企穩。



瑞銀最新發布的《2024年—2025年中國經濟展望》報告中提到，預計2024年中國居民實際收入將繼續好轉，推動消費增長。在製造業中，與綠色轉型相關的投資將保持強勁勢頭。



摩根大通發布的《2024年中國宏觀經濟展望》中也認為，2024年中國消費端或將延續2023年的恢復勢頭。



深耕中國多年的富達國際在月初發布的2024年全球投資展望認為，中國經濟已步入復甦周期，從今年7月開始推出的一系列政策目前已初見成效，預計中國宏觀經濟會在2024年企穩。



日本第一大券商野村證券中國首席經濟學家接受專訪時表示，中國經濟有諸多增長契機，中國的城市化將面臨一次新的調整，這也是明年乃至未來幾年中國經濟重要增長點之一。



外資金融機構：中國經濟延續回升向好勢頭



這些信心從何而來？記者採訪了這些外資金融機構的首席經濟學家，聽聽他們怎麼說。



瑞銀香港地區資產管理主管 海登·布里斯科：我們最近上調了對中國國內生產總值（GDP）的預測。我們認為，中國經濟的復甦將是一個長期的過程，強勁的增長將帶來深遠的影響。因此，展望2024年，我們非常看好中國的GDP。



在北京金融街的一家酒店，野村證券中國首席經濟學家陸挺，剛從新加坡參加宏觀年會回國。他告訴記者，年會上各國記者和機構最關心的依舊是中國。



野村證券中國首席經濟學家 陸挺：我們在每個發言之後有一個問答環節，絕大部分的問題都是關於中國的。大家關心很多方面，比方說，明年中國GDP增長速度、明年財政支出的力度、明年中國經濟還會有哪些亮點。

